Los ingresos tributarios aportarán el 56.1% del presupuesto, por debajo de lo proyectado para 2020 y 2019. Debido a la pandemia de COVID-19, las proyecciones económicas cambiaron drásticamente, incluida la recaudación de impuestos que se tenía contemplada. En consecuencia, la aportación de los ingresos tributarios al presupuesto federal de 2021 será menor que la aprobada este año. Durante 2019, los pagadores de impuestos solventaron el gasto público en un 56.7%, mientras que para el 2020 se aprobó que aportarán 57.4%. En cambio, se espera que en 2021, el próximo año, el porcentaje sea del 56.1% respecto al mismo. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para el 2021 se espera una recaudación fiscal de alrededor de 3 billones 533 mil 31 millones de pesos. De esta cifra, el impuesto sobre la renta (ISR) aportará 1.9 billones de pesos, mientras que el impuesto al valor agregado (IVA) recaudará 978 mil 946 millones de pesos. El impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) contribuirá con recursos del orden de 510 mil 702 millones. Otras fuentes de ingresos son la venta de bienes y prestación de servicios por parte del gobierno. Por este concepto se contemplan ingresos por 1 billón 76 mil 832 millones de pesos. De estos, 756 mil 789 millones de pesos se obtendrán por concepto de financiamiento, 381 mil 835 millones por cuotas y aportaciones a la seguridad social y 343 mil 039 millones por transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones.

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