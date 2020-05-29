Debido a una caída en el ISR, un algoritmo del SAT está enviando mensajes al buzón tributario de los contribuyentes. La pandemia por COVID-19 ha causado una baja en la recaudación del impuesto sobr...

Debido a una caída en el ISR, un algoritmo del SAT está enviando mensajes al buzón tributario de los contribuyentes. La pandemia por COVID-19 ha causado una baja en la recaudación del impuesto sobre la renta (ISR). Aunque esto era de esperarse, la poca recaudación causó problemas con un algoritmo del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Como explica Gustavo Leal Cueva, presidente de Fiscalia y socio de Leal Benavides y Asociados, en entrevista con el periódico Reforma, el algoritmo detecta la caída en el ISR. Cuando llega a cierto punto, envía notificaciones automáticamente al buzón tributario de los contribuyentes. De acuerdo con Leal, esta forma de hostigamiento del SAT ha ido en aumento durante la pandemia. El problema es que el algoritmo no toma en cuenta que, en estos meses, los ingresos de los contribuyentes también bajaron. Así, el algoritmo solamente se preocupa porque los impuestos no están en el nivel normal. Entonces, envía las notificaciones. De acuerdo con Reforma, el texto dice lo siguiente: “Identificamos que tu representada en su autodeterminación fiscal ha disminuido los impuestos de los periodos señalados a continuación. Te invitamos a revisar tu situación fiscal y, en su caso, presentar las declaraciones complementarias y pagos que correspondan”.

Si recibes una notificación, no te preocupes

Lo que hay que destacar es que estas notificaciones no significan que el contribuyente haya cometido alguna falta. Si lo desea, puede aclarar que sus impuestos están en orden. Por otro lado, las notificaciones también son una oportunidad para revisar la contabilidad en caso de que sí exista algún error. Entonces, si recibes uno de estos mensajes, no te asustes. En entrevista con el mismo medio, Héctor Nava Ramos, presidente del Instituto de Contadores en Servicios Digitales (Incosedi), dijo que el SAT debería desactivar esta función automática durante la pandemia.

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