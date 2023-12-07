Los trabajadores en roles profesionales reciben una remuneración superior en comparación con aquellos que perciben el Salario Mínimo General, destinado a trabajos que no requieren especialización El 1 de diciembre de 2023, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) anunció un incremento a los salarios mínimos para 2024. A través de un comunicado, indicó que el incremento será el siguiente:

El salario mínimo general pasará de 207.44 a 248.93 pesos diarios.

Mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) pasará de 312.41 a 374.89 pesos diarios.

Lo anterior representa un incremento de 20% en ambas zonas salariales, y los salarios mínimos profesionales también recibirán un incremento de 20%. La diferencia entre el Salario Mínimo General y el Salario Mínimo Profesional radica en la especialización requerida para estos últimos, que implica conocimientos y habilidades específicos. Como resultado, los trabajadores en roles profesionales reciben una remuneración superior en comparación con aquellos que perciben el Salario Mínimo General, destinado a trabajos que no requieren especialización. En el documento se explica que el aumento de los salarios mínimos generales se integra a partir del salario mínimo vigente en 2023, más la suma de un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 41.26 pesos para la ZLFN y de 27.40 pesos para el resto del país, y un incremento por fijación de 6% sobre la suma de éstos. El MIR, que se aplicó por primera vez en la fijación de los salarios mínimos vigentes en 2017, es un mecanismo cuya única finalidad es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos y es una cantidad absoluta en pesos, que no debe ser utilizada como referente para fijar otros salarios vigentes como los contractuales, federales, estatales, ni municipales.

Área geográfica Monto vigente 2023 Monto Independiente de Recuperación (MIR) Aumento por fijación (%) Monto vigente 2024 Incremento anual Zona Libre de la Frontera Norte $312.41 $41.26 6.0% $374.89 20.0% Resto del país $207.44 $27.40 6.0% $248.93 20.0%

Aquí te presentamos el listado de los salarios mínimos profesionales: