Empresas han recibido avisos del SAT que señalan incumplimientos de impuestos antes de que venza la fecha límite. Aunque el SAT dice que son recordatorios preventivos, la redacción hace parecer que...

Empresas han recibido avisos del SAT que señalan incumplimientos de impuestos antes de que venza la fecha límite. Aunque el SAT dice que son recordatorios preventivos, la redacción hace parecer que ya existe omisión. Durante este año, varias empresas inscritas en el Régimen General han recibido notificaciones en el Buzón Tributario y correos electrónicos de la Administración General de Recaudación (AGR). En ellos, el SAT señala que el contribuyente “no ha cumplido” con impuestos como IVA, ISR de personas morales o ISR por retenciones, aun cuando la fecha límite para presentar esas declaraciones todavía no llega. Esto ha generado inquietud, ya que los mensajes se envían días previos al vencimiento de las obligaciones.

¿Qué dice la autoridad?

El SAT argumenta que:

Tiene la facultad legal de enviar comunicados preventivos.

Los avisos son parte de un programa para incentivar el cumplimiento voluntario.

No implican multas ni la pérdida de facilidades administrativas.

El objetivo es que las empresas no se retrasen en sus obligaciones fiscales.

El problema de fondo

Aunque se trata de mensajes “preventivos”, el lenguaje usado señala expresamente que el contribuyente “no ha cumplido”, lo que proyecta la idea de un incumplimiento anticipado. Esto genera confusión, sobre todo porque los plazos dependen del sexto dígito del RFC y, en muchos casos, el tiempo para presentar la declaración aún no se agota. La consecuencia: empresas cumplidas pueden sentirse señaladas como omisas antes de que legalmente lo sean.

¿Qué piden los contribuyentes?

En una reunión reciente, los contribuyentes plantearon que el SAT debería: