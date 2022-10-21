El proyecto aprobado por los legisladores no contempla nuevos impuestos ni aumentos a los vigentes La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Federación 2023. Con ello, se prevé obtener 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos y no contempla nuevos impuestos ni aumentos a los vigentes. De esa cifra, 4 billones 623 mil 583.1 mdp corresponde a los ingresos del Gobierno Federal por impuesto, 470 mil 845.4 mdp a Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, 34.6 mdp a Contribuciones de Mejoras, 57 mil 193.0 mdp a Derechos, 6 mil 543.6 mdp a Productos y 173 mil 554.2 mdp a Aprovechamientos. Además, un billón 303 mil 977.5 mdp a Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos, 487 mil 742.6 mdp a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, y un billón 176 mil 173.8 mdp a Ingresos Derivados de Financiamientos. La estimación de la recaudación federal participable será por un monto de 4 billones 443 mil 267.6 mdp. Asimismo , considera una estimación de crecimiento puntual del Producto Interno Bruto (PIB) de 3 por ciento durante el ejercicio fiscal 2023, un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar y una plataforma de producción de petróleo crudo, en mil 872 miles de barriles diarios, con una estimación del precio ponderado acumulado del barril de petróleo crudo de exportación de 68.7 dólares por barril. Se procedió a la discusión en lo particular que se alargará durante el viernes, debido a que la oposición se reservó todo el documento: desde el nombre hasta la fecha de emisión. No obstante, Morena definió que no aprobará ni un solo cambio promovido por sus opositores y, en ese sentido, se mantendrán las principales variables económicas para el próximo año. De esta manera, se prevé que se ratifiquen los ingresos de 8.3 billones, de los cuales 1.1 millones corresponden a déficit, monto cuestionado por la oposición porque “serán deuda”. La bancada mayoritaria y sus aliados defienden que se mantenga la expectativa de 3 por ciento del PIB, una inflación de 4.77 por ciento, un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar, un precio de barril de petróleo de 68.7 dólares y una plataforma de producción de un millón 872 mil barriles por día. A las 21:30 horas, la ley se aprobó con 266 votos en favor de Morena y sus aliados, mientras que la oposición acumuló 212 en contra.