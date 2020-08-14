Todo lo que debes saber cobre el crédito individual cofinanciado que lanzaron Infonavit y Fovissste.

Todo lo que debes saber cobre el crédito individual cofinanciado que lanzaron Infonavit y Fovissste.

Ahora, los trabajadores podrán conseguir hasta dos millones 979 mil pesospesos para la compra de una vivienda. El requisito es que coticen tanto en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) como en el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). Esto gracias a que ayer, ambas instituciones lanzaron el primer crédito individual cofinanciado por ambos organismos. Lo destacable es que la cantidad que se ofrece a crédito es mayor que el tope máximo que cada institución ofrece por su cuenta:

el Infonavit, un millón 846 mil pesos

y el Fovisste, un millón 133 mil pesos.

De acuerdo con un comunicado del Fovissste, el crédito beneficiará a todos los trabajadores que cotizan en las dos instituciones. Es decir, principalmente a médicos, enfermeras y maestros, sin importar sus ingresos.

Los requisitos

Para conseguir este crédito, los trabajadores deben iniciar su trámite en el Fovissste. Para esto, deben cumplir con todos los requisitos normales de esta institución:

ser trabajador en servicio activo del Estado;

tener, por lo menos, nueve bimestres de cotización en Fovissste;

no estar en proceso de otorgamiento de pensión temporal o definitiva ni de retiro, y

no presentar descuentos por concepto de pensión alimentaria que impidan amortizar el crédito hipotecario.

Cuando se acepte el crédito del Fovisste, los trabajadores podrán empezar el trámite ante el Infonavit. Para esto, deben cumplir seguir los siguientes pasos:

presentar la carta de autorización del Fovissste;

contar con los 116 puntos de precalificación calculados con base en la edad y salario del derechohabiente, el ahorro acumulado en su Subcuenta de Vivienda y los bimestres de cotización.

Al ser un crédito cofinanciado, cada institución se hace cargo de su parte. Cuando el trabajador liquide alguno de los créditos, podrá solicitar la portabilidad de aportaciones subsecuentes para pagar más rápido el crédito pendiente.

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