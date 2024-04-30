Muchos contribuyentes tienen la duda de las consecuencias por presentar extemporáneamente la declaración anual de personas físicas La declaración anual de personas físicas en México es un trámite f...

Muchos contribuyentes tienen la duda de las consecuencias por presentar extemporáneamente la declaración anual de personas físicas La declaración anual de personas físicas en México es un trámite fiscal mediante el cual los contribuyentes informan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre sus ingresos y deducciones para determinar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que deben pagar o el saldo a favor que tienen derecho a recibir como devolución. La fecha límite para presentar la declaración anual de personas físicas suele ser el 30 de abril. En este contexto, el asesor fiscal César Aguilar Aguilar indicó que muchos contribuyentes tienen la duda de las consecuencias por presentar extemporáneamente la declaración anual de personas físicas. Por eso, en un texto publicado por Soy Conta, el especialista expuso, entre otras, las siguientes consideraciones:

Al presentar la declaración anual extemporáneamente, sin que haya sido solicitada por las autoridades fiscales, no se presenta multa alguna , enterando el ISR a cargo que resulte con la actualización y los recargos correspondientes. El artículo 73 del Código Fiscal de la Federación (CFF) dice que no se impondrán multas cuando se cumplan las obligaciones fiscales de forma espontánea fuera de los plazos, o cuando haya sucedido la presentación a destiempo por causas de fuerza mayor o caso fortuito.

, enterando el ISR a cargo que resulte con la actualización y los recargos correspondientes. El artículo 73 del Código Fiscal de la Federación (CFF) dice que no se impondrán multas cuando se cumplan las obligaciones fiscales de forma espontánea fuera de los plazos, o cuando haya sucedido la presentación a destiempo por causas de fuerza mayor o caso fortuito. Si se presenta extemporáneamente por requerimiento de la autoridad, entonces si es necesario pagar la multa correspondiente, además del ISR a cargo que resulte de la actualización y recargos.

Supuestos en los que no se considera “cumplimiento espontáneo”

En el texto se indica que el mismo artículo 73 mencionado, señala que no se considera “cumplimiento espontáneo” cuando:

La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades fiscales hubieren notificado una orden de visita domiciliaria, o haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales La omisión haya sido subsanada por el contribuyente con posterioridad a los diez días siguientes a la presentación del dictamen de los estados financieros de dicho contribuyente formulado por contador público ante el Servicio de Administración Tributaria, respecto de aquellas contribuciones omitidas que hubieren sido observadas en el dictamen.

Multas por presentar la declaración a destiempo sin ser cumplimiento espontáneo

El Artículo 82, fracción I, del CFF establece las siguientes multas por cometer infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones: