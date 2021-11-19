Un cambio en el cálculo de la utilidad fiscal para maquiladoras de exportación podría tener consecuencias negativas para el sector automotriz. El 12 de noviembre, el Poder Ejecutivo publicó la Miscelánea Fiscal para 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Se trata de las reformas a diversas disposiciones de las leyes del Impuesto sobre la Renta (ISR), del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuestos Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y del Código Fiscal de la Federación (CFF), entre otros ordenamientos.

Cambios para las maquiladoras

Algunos de los cambios al ISR han llamado la atención de especialistas, específicamente los que tratan sobre las maquiladoras de exportación. Actualmente, estas maquiladoras pueden utilizar dos métodos para calcular la utilidad fiscal:

***Safe Harbor.***Con este método la utilidad fiscal mínima para el ISR es lo que resulte mayor entre el 6.9% de los activos utilizados en la operación de la maquila o el 6.5% de los costos de operación.

Acuerdos de Precios Anticipados (APA). Este método consiste en que la maquiladora envía al SAT una propuesta de precios de transferencia. Si la autoridad lo acepta, la ventaja es que tanto la empresa como el SAT ya conocen la metodología que se usará para calcular la utilidad fiscal.

Sin embargo, para 2022 se eliminará la posibilidad de utilizar los APA. De acuerdo con algunos especialistas, esto puede hacer que algunas maquiladoras terminen pagando más ISR. En entrevista con Reforma, Gabriela Siller, especialista de Banco Base, explicó que el cambio también puede afectar a la Inversión Extranjera Directa que se destina a las maquiladoras. A su vez, esto podría afectar negativamente el crecimiento de las exportaciones. En cuanto a la inversión, los especialistas dicen que bajo el nuevo esquema una empresa con activos nuevos termina pagando más ISR que una con activos usados y de menor valor, lo que elimina el incentivo de invertir. De acuerdo con Siller, el efecto sobre las inversiones se vería inmediatamente en 2022; sin embargo, el efecto en las exportaciones empezaría a notarse en 2023. Sin embargo, esta opinión no es compartida por todos. En entrevista con el mismo medio, José Ricardo Ibarra, de Sánchez DeVanny, explicó que el cambio solamente afectaría a empresas que cuentan con un APA, pero no a todo el sector.

Industria automotriz teme por el cambio

Por otro lado, algunos expertos creen que la modificación podría tener su mayor impacto en la industria automotriz. En entrevista con El Heraldo de México, Valeria Jiménez, socia de comercio exterior y legal de Thomson Reuters, explicó que el sector ya fue golpeado con el T-MEC. Así, los nuevos cambios solamente aumentarán los efectos negativos. El especialista en finanzas Marco Pérez señaló que el sistema Safe Harbor se basa en activos y costos, lo que puede llegar a ser un problema porque el método no cambia aunque la maquiladora no esté operando. Este escenario ya se dio con las automotrices, que en algunos casos se han detenido por falta de semiconductores. Así, la combinación entre el esquema Safe Harbor y las complicaciones del sector automotriz puede hacer que se convierta en la industria más afectada por los cambios. Con información de El Heraldo de México y Reforma https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/11/17/miscelanea-fiscal-2022-afectara-la-industria-automotriz-advierten-expertos-354455.html https://www.reforma.com/pegaria-el-fisco-a-las-maquilas-que-invierten/gr/ar2298383

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