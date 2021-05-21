La autoridad fiscal recientemente adicionó reglas relacionadas con la suspensión del CSD. El 3 de mayo, la Secretaría de Hacienda publicó la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Mis...

La autoridad fiscal recientemente adicionó reglas relacionadas con la suspensión del CSD. El 3 de mayo, la Secretaría de Hacienda publicó la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021. De acuerdo con un análisis publicado por Fiscalia, la resolución contiene cambios relacionados con los siguientes temas:

Notificaciones para dejar sin efecto los Certificados de Sello Digital (CSD).

Procedimiento para desvirtuar o subsanar irregularidades cuando más de una autoridad ha procedido con la restricción de los CSD.

Los cambios que se exponen en el análisis, son los siguientes:

Notificación a través de buzón tributario

En la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021 se adicionó la regla 2.2.17. La nueva regla indica que la autoridad fiscal realizará la notificación de oficios, requerimientos y resoluciones a través del buzón tributario cuando se trate de la cancelación o restricción temporal de los CSD y, en su defecto, lo hará mediante cualquiera de las formas previstas en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación (CCF). En consecuencia, la autoridad deberá priorizar el buzón tributario para este tipo de notificaciones. Además, no habrá limitación respecto a los medios de contacto a usar, por lo tanto, en virtud de comunicar al contribuyente, la autoridad podría usar la vía personal previo al uso de estrados.

Restricción de CSD por varias autoridades

En la resolución también se adicionó la regla 2.2.18., que indica el procedimiento a realizar cuando varias autoridades hayan restringido temporalmente el uso del CSD respecto de un mismo contribuyente. En ese sentido, el individuo deberá subsanar o desvirtuar las irregularidades con cada una de las autoridades y sólo entonces se restablecerá el uso de su CSD. Por otro lado, si el contribuyente subsana o desvirtúa las irregularidades que motivaron la restricción temporal y más de una autoridad cancela su CSD, sólo podrá obtener un nuevo CSD hasta que haya subsanado la totalidad de las irregularidades detectadas ante cada una de las autoridades que le hayan aplicado la medida.

Información de Fiscalia.

https://www.fiscalia.com/publicaciones/15707 Puedes ver la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021 aquí / Fecha de publicación: 3 de mayo de 2021.

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