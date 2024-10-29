¿Eres jubilado o pensionado en México? 🇲🇽 Descubre cómo la nueva guía de Prodecon puede ayudarte a reducir tus cargas fiscales y simplificar tus obligaciones

¿Eres jubilado o pensionado en México? 🇲🇽 Descubre cómo la nueva guía de Prodecon puede ayudarte a reducir tus cargas fiscales y simplificar tus obligaciones

En México, las personas jubiladas y pensionadas ahora tienen una herramienta para entender mejor sus obligaciones fiscales y aprovechar las oportunidades fiscales disponibles. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) publicó una guía detallada que clarifica cómo estos ciudadanos pueden beneficiarse al tributar bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Oportunidades bajo RESICO

Este régimen es especialmente atractivo para las personas jubiladas y pensionadas que también obtienen ingresos de actividades empresariales, profesionales, o de arrendamiento. Según el RESICO, quienes tienen ingresos de hasta 3.5 millones de pesos pueden disfrutar de tasas impositivas reducidas que oscilan entre el 1% y el 2.5%, lo que representa una considerable reducción comparado con otras categorías tributarias.

Cómo participar en RESICO

Para calificar para este régimen, los contribuyentes deben:

Estar al corriente con sus obligaciones fiscales.

Tener activado su Buzón Tributario.

Contar con e.firma.

No superar los ingresos máximos permitidos.

Además, las personas jubiladas y pensionadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones.

Contar con e.firma y activar el Buzón Tributario.

Expedir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por la totalidad de los ingresos percibidos (incluso de aquellas operaciones realizadas con público en general).

Obtener y conservar los CFDI que amparen gastos e inversiones.

Presentar declaraciones mensuales y anual. Se encontrará la información precargada.

Encontrarte activo en el RFC.

Estar al corriente en tus obligaciones fiscales.

En caso de reanudar actividades, que los ingresos del ejercicio inmediato anterior no excedan de tres millones quinientos mil pesos.

No estar en el listado definitivo de las personas contribuyentes incumplidas en términos del artículo 69-B del Codigo Fiscal de la Federación (C

Beneficios clave del RESICO

Uno de los principales beneficios de tributar bajo RESICO incluye tasas impositivas significativamente reducidas. Además, quienes se dedican exclusivamente a actividades del sector primario y cuyos ingresos no excedan los 900 mil pesos, estarán exentos del ISR, una medida que sin duda aliviará la carga fiscal de muchos.

Es importante resaltar que, bajo este régimen, los jubilados y pensionados pueden continuar recibiendo sus ingresos sin la necesidad de complicaciones adicionales en su contabilidad, ya que están exentos de enviar la contabilidad electrónica y de presentar declaraciones informativas de operaciones con terceros.

Proceso de Registro y Consulta

El registro para RESICO es sencillo y se puede realizar en línea a través del portal oficial del SAT. Aquellos interesados pueden también consultar la guía completa para un entendimiento más profundo de los requisitos y beneficios. Este recurso está diseñado para facilitar el cumplimiento fiscal mientras se maximizan los beneficios disponibles para este segmento de la población.

La inclusión y soporte continuo de la Prodecon para los jubilados y pensionados demuestran un compromiso hacia la protección y el apoyo fiscal de los ciudadanos en sus años dorados. Con estas medidas, México avanza hacia una mayor justicia fiscal y un apoyo más robusto para sus ciudadanos mayores.