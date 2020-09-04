El subsecretario de Hacienda, Grabriel Yorio, también dijo que no se crearán nuevos impuestos. El Paquete Económico 2021 no contendrá nuevos impuestos. No obstante, sí tendrán actualizaciones por e...

El subsecretario de Hacienda, Grabriel Yorio, también dijo que no se crearán nuevos impuestos. El Paquete Económico 2021 no contendrá nuevos impuestos. No obstante, sí tendrán actualizaciones por efecto de la inflación, anticipó Gabriel Yorio, Subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante una entrevista para el diario El Financiero. Yorio puntualizó que “no habrá nuevos impuestos ni incrementaremos el IVA o el ISR. (…) Seguiremos trabajando en la administración tributaria”. Añadió que las actualizaciones a los impuestos existentes se acompañarán de mayor eficiencia en los procesos de recaudación, con el fin de obtener mayores ingresos tributarios durante el siguiente año. Explicó que se enviarán al congreso tres documentos:

• Criterios Generales de Política Económica (CGPE) • Ley de Ingresos de la Federación (LIF) • Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)

En los Criterios Generales de Política Económica, se plasmará la situación económica internacional y nacional, con el fin de estimar el monto de la recaudación tributaria para el 2021, así como el gasto público que se podrá ejercer.

Para la Ley de Ingresos de la Federación se incluirán las distintas fuentes de ingreso que recibirá el gobierno federal para el próximo año, dando prioridad a los impuestos generales y los ingresos por la venta del petróleo, pues son los principales.

Durante la entrevista para el diario, el Subsecretario de Hacienda, anticipó que con la Ley de Ingresos de la Federación 2021 habrá una actualización por inflación en impuestos existentes, así como en pago de derechos; sin embargo, los impuestos de IVA e ISR quedarán intactos.

Gabriel Yorio enfatizó que "tampoco se va a revisar la estructura impositiva, pese a que hace un año se habló de revisar la progresividad de los gravámenes".

En el Presupuesto de Egresos de la Federación, dijo, que contiene los rubros a los que se destina el gasto público durante el año, se tomará en cuenta los principios de austeridad y eficiencia del gasto.

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Con información de El Financiero.

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