El Presidente criticó los pagos realizados por personas físicas y morales a agrupaciones civiles que son deducibles de impuestos, señalando que esto representa un uso indebido del presupuesto El Presidente Andrés Manuel López Obrador, a menos de 50 días de concluir su sexenio, propuso una reforma legal enfocada en regular el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. Durante su conferencia, López Obrador criticó los pagos realizados por personas físicas y morales a agrupaciones civiles que son deducibles de impuestos, señalando que esto representa un uso indebido del presupuesto. De manera específica, se refirió al caso de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fundada por el empresario Claudio X. González, y solicitó un informe a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Pablo Gómez, titular de la UIF, reveló que MCCI recibió 96 millones de pesos del Gobierno de Estados Unidos y 299 millones de pesos de empresas y particulares en México durante el sexenio. López Obrador indicó que se pedirá a la Procuradora Fiscal, en colaboración con el SAT, que revise estos donativos para verificar su cumplimiento con las leyes, y que se presente un informe al respecto. Además, destacó que aún es posible hacer modificaciones y presentar iniciativas de ley para evitar que se utilicen recursos públicos en campañas que atenten contra los intereses de la mayoría de los mexicanos. Cuando se deducen impuestos por donativos, esos ingresos no llegan a la hacienda pública, limitando así los recursos disponibles para el desarrollo del país. En cuanto al financiamiento del gobierno de Estados Unidos a MCCI, López Obrador afirmó que enviará una carta al Presidente Joe Biden sobre el tema. Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitirá una nota diplomática, ya que considera que existe una injerencia abierta del Gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo competen a la soberanía de México.