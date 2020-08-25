Se registra una caída importante en la recaudación federal participable; la Coparmex propone un nuevo sistema. La recaudación federal participable (RFP) es el conjunto de recursos que percibe la fe...

Se registra una caída importante en la recaudación federal participable; la Coparmex propone un nuevo sistema. La recaudación federal participable (RFP) es el conjunto de recursos que percibe la federación por concepto de impuestos federales, derechos de minería y una parte de los ingresos petroleros provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo. Dicha bolsa de recursos es de suma relevancia para estados y municipios, ya que de ella se desprenden los principales fondos de participaciones que les transfiere la federación. El monto de la RFP está sujeto a las variaciones de la economía nacional e internacional y, como consecuencia, los recursos que reciben los estados y municipios también varían. Para el primer semestre de 2020, la RFP recaudó 230 mil millones de pesos, según datos de Hacienda. Esto representa una caída de 15% frente al mismo periodo de 2019. En este semestre, los ingresos de la RFP se pueden separa de la siguiente manera:

222 mil millones de pesos por ingresos tributarios;

10 mil millones de pesos por ingresos petroleros, y

seis mil millones de pesos por ISR en contratos y asignaciones.

Por esta baja de recaudación, las participaciones de julio fueron de 49 mil millones de pesos. De este total, el 45% de los recursos se enfocará en cinco entidades:

Estado de México (6,868 mil millones de pesos);

CDMX (5,206 mil millones de pesos);

Jalisco (3,247 mil millones de pesos);

Veracruz (3,023 mil millones de pesos), y

Nuevo León (2,285 mil millones de pesos).

Coparmex propone cambiar el modelo de la recaudación federal participable

Ayer, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó algunas propuestas para aprovechar de mejor manera los recursos de la RFP. En primer lugar, se debe terminar con el modelo de centralismo de la RFP. Actualmente, el gobierno federal se queda con un 80% de estos recursos. Por eso, la Coparmex propone ir cambiando este porcentaje de forma gradual para mejorar la independencia de estados y municipios. En segundo lugar está en renovar la distribución entre los gobiernos locales. Para esto, el organismo propone mejorar las prácticas de finanzas públicas en justicia fiscal, transparencia, y eficiencia recaudatoria. La idea de esto es aprovechar de mejor manera las finanzas públicas subnacionales. El último punto es mejorar la fiscalización de estos recursos. Así, se puede conocer a fondo en qué se usa el dinero y se tendría un rastro exacto de su movimiento. Con información de La Jornada y El Economista https://www.jornada.com.mx/2020/08/25/economia/022n2eco https://www.eleconomista.com.mx/estados/Coparmex-lanza-propuestas-para-mejorar-condiciones-financieras-de-los-estados-20200824-0091.html

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