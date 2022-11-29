El SAT determinó un crédito fiscal a BBV por mil 800 millones de peso correspondientes al ejercicio fiscal de 2007. El Grupo Financiero BBVA debe pagar 1,620 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido al incumplimiento del pago de impuestos del ejercicio fiscal 2007. En una resolución emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), se determinó que la institución financiera deberá cubrir este monto por adeudos de Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto sobre Valor Agregado (IVA), así como por recargos y multas. “Encontrándose que varios conceptos de impugnación son infundados, otros más inoperantes, y en esa virtud propone que se declare que la parte actora (Grupo Financiero BBVA) probó parcialmente los extremos de su pretensión”, dijo Rafael Estrada Sámano, magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). El magistrado fue el encargado de presentar y realizar la sentencia para que BBVA pague el crédito fiscal determinado por el SAT. La ponencia fue respaldada por los 11 magistrados del TJFA, quienes votaron a favor de que la institución financiera pague al fisco el crédito fiscal. El 6 de diciembre de 2013, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó un crédito fiscal a BBVA por mil 800 millones de pesos por concepto de ISR, IVA, recargos y multas todo ello correspondiente al ejercicio fiscal de 2007. La intención original de BBVA Bancomer era librar la totalidad de este crédito pero la autoridad resolvió que debería pagar el 90 por ciento de dicho adeudo al órgano recaudador. De acuerdo con datos del SAT, entre enero y septiembre de este año perdió cinco mil 469 juicios por adeudos fiscales con diversos contribuyentes, lo que representó 39.7 por ciento del total de juicios presentados durante dicho lapso.