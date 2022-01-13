El código QR con cuestionario fortalecerá la atención de las personas que acuden para descartar si tienen síntomas de COVID-19. Ante el reciente incremento de la demanda de pruebas COVID-19, el Ins...

El código QR con cuestionario fortalecerá la atención de las personas que acuden para descartar si tienen síntomas de COVID-19. Ante el reciente incremento de la demanda de pruebas COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó un cuestionario básico a través de un código QR para detectar síntomas relacionados con la enfermedad. En un comunicado, el IMSS explicó que colocará unas mantas con un código QR en las entradas de los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS), y las personas tendrán que escanear el código con sus teléfonos móviles para ver y responder un cuestionario básico. Esto servirá para conocer los síntomas de las personas e identificar casos con sospechas de COVID-19. El doctor Héctor Raúl Vargas Sánchez, titular de la División de Medicina Familiar del IMSS, explicó que la estrategia se aplica en los 3,049 MARSS ubicados en Unidades de Medicina Familiar (UMF). En caso de que las personas no cuenten con un dispositivo para utilizar el código QR el médico del filtro identificará los síntomas. El IMSS indicó que el código QR con el cuestionario fortalecerá la atención de las personas que acuden para descartar si tienen síntomas de la enfermedad que ocasiona el virus SARS-coV-2. Una vez contestado el cuestionario, el médico orientará sobre la sintomatología, y en su caso, enviará a una toma de prueba rápida. En caso de presentar síntomas de coronavirus, se realizará una prueba rápida y sucederá lo siguiente:

Si resulta negativo, la persona podrá retirarse a su domicilio.

Si el resultado es positivo, un médico dará su valoración para determinar si debe tratar su enfermedad en su casa o en un hospital.

En caso de que los pacientes traten su enfermedad en casa, el IMSS les entregará un kit con medicamentos, únicamente a personas con factores de riesgo y enfermedades crónico-degenerativas. Además, su médico familiar les dará seguimiento vía telefónica. Puedes ver la información que publicó el IMSS aquí / Fecha de publicación: enero de 2022.

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