Conoce si con el nuevo esquema de tributación los RIF pasarán en automático al RESICO.

Como parte de la propuesta de cambios fiscales del Paquete Económico 2022, la Secretaría de Hacienda incluyó la implementación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). La propuesta fue anunciada por primera vez en agosto, por Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Con la entrada en vigor del nuevo esquema de tributación, en la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) para 2022 se prevé la desaparición del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). Por eso, algunos contribuyentes se están preguntando si los RIF pasarían en automático al RESICO.

¿Los RIF pasarán en automático al RESICO?

De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, habrá un régimen de transición para que los contribuyentes que tributan en en el RIF no pierdan los beneficios adquiridos. La nota indica que los artículos transitorios de la iniciativa de Miscelánea Fiscal 2022, establece que aquellos contribuyentes que al 31 de agosto de 2021 estuvieron tributando en el RIF, a partir del 1 de enero de 2022 podrán optar por continuar pagando sus impuestos de conformidad con dicho régimen. Así que los RIF podrán optar por seguir gozando de los beneficios que brinda este esquema tributario, durante el plazo de permanencia de 10 años, cumpliendo los requisitos para tributar en dicho régimen. Fiscalia indicó que aunque se prevé que las disposiciones del RIF serán derogadas a partir de 2022, el régimen se podrá continuar aplicando por el período al que cada contribuyente aún tenga derecho, aplicando las disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. Puedes ver la información que publicóFiscalia aquí / Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2021.

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