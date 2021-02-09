Se tiene que descargar un complemento para tener la nueva versión 3.6.1 del SUA. El 3 de febrero, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso a disposición de los derechohabientes la nueva ...

Se tiene que descargar un complemento para tener la nueva versión 3.6.1 del SUA. El 3 de febrero, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso a disposición de los derechohabientes la nueva versión 3.6.1 del Sistema Único de Autodeterminación (SUA).

Nueva versión 3.6.1 del SUA

De acuerdo con Fiscalia, los cambios de la nueva versión del SUA son los siguientes:

Validación de la correcta captura del Salario Mínimo, Unidad de Medida y Actualización (UMA) y Valor Infonavit vigente a la fecha.

Actualización de los factores de recargos para el período de julio de 1997 a diciembre de 2020.

Actualización de los logos del IMSS e Infonavit en pantallas y reportes.

El IMSS no precisa una fecha para su uso obligatorio, pero se sugiere realizar la actualización pronto. Si no se tiene instalado el SUA, primero se debe instalar la versión 3.5.3., y posteriormente proceder con la actualización del Complemento 3.6.1. Se recomienda que antes de efectuar la actualización de la versión del sistema, se respalde toda la información.

Información de Fiscalia. Puedes ver el complemento para actualizar el SUA aquí / Fecha de publicación: 3 de febrero de 2021.

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