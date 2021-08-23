Debido a despidos en el SAT la dificultad para conseguir una cita orilla a los contribuyentes a recurrir a la ilegalidad. Las dificultades para conseguir una cita en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) convirtieron los trámites de los contribuyentes en una odisea. Una de las causas a las que se atribuye la falta de espacios para hacer trámites presenciales fue que la pandemia obligó al gobierno a priorizar distanciamiento social, con lo que se limitó el número de personas admitidas en espacios cerrados. Sin embargo, no sólo la pandemia ayudó a generar la crisis de citas en el SAT, como menciona El Economista un análisis realizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana de Nuevo León (Coparmex Nuevo León) con datos del SAT demostró una disminución de 12.31% del personal, complicó aún más la operación del organismo. Según la nota, el director general de la Coparmex Nuevo León, Iván Rivas Rodríguez, demandó a la autoridad fiscal federal reconsiderar la disminución de personal, debido a que no satisface las necesidades de los contribuyentes. “Nos parece que se les está pasando la mano; comprendemos la situación de la pandemia, pero, siempre hay formas de cómo sí hacer las cosas. Realmente, la problemática es muy fuerte, los contribuyentes están desesperados por no resolver sus situaciones fiscales (ante el SAT)”, mencionó.

El SAT disminuyó su personal

Con la finalidad de reducir costos, el SAT redujo su personal, quedando con una cifra de 31,449 empleados, es decir, 1,020 trabajadores menos en relación con el mismo periodo de 2020. Para el primer semestre de 2021, el organismo cuenta con 31,449 trabajadores, es decir, 4,418 empleos menos que en el mismo período de 2018, lo que significa una disminución del 12.31 por ciento del personal. Como lo mencionamos en notas anteriores, varias organizaciones se unieron para exhortar al SAT a resolver la problemática de la falta de citas y la devolución de saldos a favor. Las organizaciones participantes fueron la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Barra Mexicana de Abogados (BMA), Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Las alternativas

Esta dificultad para conseguir citas en el SAT orilla a los contribuyentes a buscar alternativas para conseguir una cita y realizar sus trámites. Estas opciones pueden ser a través de un robot que ayuda a los contribuyentes a conseguir una cita, proporcionando los datos necesarios como nombre, RFC, correo electrónico y número de teléfono para agendar en el momento en el que se encuentre una fecha disponible en el sitio del SAT. La opción de pagar a un tercero para monitorear el sitio del SAT y agendar en cuanto exista fecha disponible, el costo de este servicio depende de la persona a la que se contacte. Como el método anterior, se entrega información personal del contribuyente. Estas dos alternativas cuentan con cierto riesgo al tener que proporcionar información personal del contribuyente; sin embargo, estas dos están identificadas por el SAT y catalogadas como actos de corrupción. No obstante, el recurrir a estos métodos es uno de los factores por los que conseguir una cita en el SAT es complicado, ya que acaparan las escasas fechas que libera el SAT para realizar lo trámites pertinentes en la institución. Con información de: El Economista https://www.eleconomista.com.mx/estados/Falta-de-citas-disponibles-en-el-SAT-genera-mercado-negro-analisis-de-Coparmex-Nuevo-Leon-20210817-0060.html https://www.elcontribuyente.mx/2021/08/por-falta-de-citas-el-sat-tiene-rezago-de-6-millones-de-tramites/ https://www.elcontribuyente.mx/2021/08/el-sat-identifico-3-actos-de-corrupcion-para-obtener-citas/

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