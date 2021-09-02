Algunos especialistas opinan que el gobierno federal debe disminuir el gasto en los proyectos emblemáticos y aumentar el de inversiones. En el primer semestre de 2021, el gasto del gobierno federal...

Algunos especialistas opinan que el gobierno federal debe disminuir el gasto en los proyectos emblemáticos y aumentar el de inversiones. En el primer semestre de 2021, el gasto del gobierno federal fue de 3.69 billones de pesos. Este es el mayor monto para un periodo similar. Por otro lado, el gasto tuvo un crecimiento de 4.5% frente al primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Esta es la menor tasa para los tres primeros años de un sexenio desde la presidencia de Ernesto Zedillo. Otro dato que llama la atención es el de los ingresos. Durante el primer semestre del año, los ingresos presupuestarios fueron de 3.41 billones; es decir, un aumento de 3.1% frente al primer año de la administración. En entrevista con El Economista, James Salazar, subdirector de Análisis Económico de CIBanco, explicó que estos resultados se derivan de la política de austeridad del presidente. Otro de los objetivos de esta administración es aumentar el gasto en los proyectos emblemáticos. En entrevista con el mismo medio, Pablo López Sarabia, catedrático del Tec de Monterrey, dijo que es positivo que las finanzas se mantengan estables durante la crisis por la pandemia. Sin embargo, señaló que una parte del gasto destinado a los proyectos debería irse a inversión.

Paquete Económico apoyará proyectos

El próximo 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará el Paquete Económico 2022. De acuerdo con Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, no contará con aumentos de impuestos; en cambio, se enfocará en fiscalización, combate a la evasión y el apoyo a los proyectos emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los proyectos emblemáticos son El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía. De 2019 a 2021, el presupuesto para estos proyectos aumentó 57%. El titular de la SHCP también señaló los tres pilares del Paquete Económico:

Continuar con los apoyos sociales para el bienestar.

Darle prioridad a la estabilidad y solidez de las financias públicas.

Apoyar proyectos regionales de desarrollo.

Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Con-AMLO-los-ingresos-han-aumentado-3.1-y-el-gasto-4.5-20210901-0018.html

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