Rogelio Ramírez de la O aseguró que el Paquete Económico no aumentará impuestos. También señaló que se centrará en el combate a la evasión fiscal. El próximo 8 de septiembre la Secretaría de Hacien...

Rogelio Ramírez de la O aseguró que el Paquete Económico no aumentará impuestos. También señaló que se centrará en el combate a la evasión fiscal. El próximo 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará el Paquete Económico 2022, que incluye la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. De acuerdo con Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, no contará con aumentos de impuestos; en cambio, se enfocará en fiscalización, combate a la evasión y el apoyo a los proyectos emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los proyectos emblemáticos son El Tren Maya, Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía. De 2019 a 2021, el presupuesto para estos proyectos aumentó 57%. El titular de la SHCP también señaló los tres pilares del Paquete Económico:

Continuar con los apoyos sociales para el bienestar.

Darle prioridad a la estabilidad y solidez de las financias públicas.

Apoyar proyectos regionales de desarrollo.

Vuelven a mencionar las facilidades administrativas

Durante su participación en la la Reunión Plenaria de la bancada de Morena en el Senado de la República la semana pasada, Ramírez de la O resaltó los buenos resultados obtenidos a través de la reforma penal fiscal y de las facilidades administrativas. Por esto, dijo que otro de los puntos fundamentales del Paquete Económico será facilitar el cumplimiento de las obligaciones. Hace unas semanas, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), habló sobre un "régimen de confianza" con facilidades para los contribuyentes.

El nuevo “régimen de confianza” buscará la simplificación administrativa, de manera que se puedan pagar fácilmente los impuestos.

En el SAT están analizando y estratificando por niveles de ingresos a las personas físicas y las personas morales, por separado, para generar un “régimen de confianza” en la parte baja de los ingresos.

Se pretende que todas las declaraciones de impuestos de los contribuyentes del “régimen de confianza” estén programadas, y que un robot determine el pago de impuestos que corresponda a cada pagador de impuestos.

En algunos casos y, sobre todo para los estratos más bajos, puede ser que se pague una cantidad menor a la que se paga ahora, porque a lo que se le está apostando es a que se aumente la base de contribuyentes.

Con información de El Economista y Forbes https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Gobierno-se-enfocara-en-combatir-evasion-fiscal-para-aumentar-ingresos-20210829-0084.html https://www.forbes.com.mx/paquete-economico-2022-priorizara-proyectos-emblematicos-de-amlo-shcp/

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