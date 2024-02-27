Especialistas recomiendan realicen un "check up" preventivo, analizando datos como declaraciones, cuentas bancarias, transacciones comerciales y facturas El abogado fiscalista Marcelo Flores Serna resaltó la importancia de que los contribuyentes se preparen para enfrentar la mayor fiscalización que ejercerá el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su Plan Maestro 2024. En este plan, el SAT planea utilizar inteligencia artificial (IA) y aprovechar las bases de datos proporcionadas por los propios contribuyentes en sus facturas para identificar patrones y tendencias, mejorar estrategias fiscales y tomar decisiones informadas. El uso de la IA permitirá al SAT mejorar los procesos de fiscalización, como la clasificación de contribuyentes de riesgo y la detección de evasión fiscal. Esta iniciativa del SAT sigue el ejemplo de otros países como Francia, Estados Unidos, Alemania, Chile y Japón. Flores destacó la importancia de que los contribuyentes realicen un "check up" preventivo, analizando datos como declaraciones, cuentas bancarias, transacciones comerciales y facturas para detectar y prevenir riesgos fiscales. Asimismo, instó a las autoridades a regular el desarrollo de la IA y la robótica para garantizar su buen uso. Aunque México tiene una baja recaudación fiscal en comparación con otros países, en los últimos años ha aumentado significativamente, pasando del 11.5% en 2000 al 16.7% en 2021.