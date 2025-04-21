Directorio

Brenda Pérez
Editora
Especialista en temas fiscales y tributarios. Cubre las novedades del SAT, reformas fiscales y obligaciones de los contribuyentes mexicanos.
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Especialista en contabilidad y finanzas corporativas. Cubre temas de nóminas, IMSS, INFONAVIT y obligaciones patronales.
Redactora
Cubre temas de finanzas personales, ahorro, inversiones y planeación patrimonial para personas físicas.
Colaborador Editorial
Especialista en legislación fiscal y derecho tributario. Analiza iniciativas de ley, decretos y criterios del SAT.
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