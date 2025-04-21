Directorio

Lunes, 21 de abril de 2025
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El Contribuyente es un portal de noticias fiscales, contables y financieras respaldado por un equipo de periodistas y especialistas comprometidos con la información clara, precisa y oportuna. Nuestro objetivo es mantener informados a los contribuyentes mexicanos sobre sus obligaciones fiscales, las novedades del SAT y las mejores prácticas en materia contable y financiera.

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CM

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Editor de Contenidos

Especialista en contabilidad y finanzas corporativas. Cubre temas de nóminas, IMSS, INFONAVIT y obligaciones patronales.

LV

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Redactora

Cubre temas de finanzas personales, ahorro, inversiones y planeación patrimonial para personas físicas.

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Colaborador Editorial

Especialista en legislación fiscal y derecho tributario. Analiza iniciativas de ley, decretos y criterios del SAT.

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