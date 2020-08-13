Bloquean cuentas del líder sindical por desviar recursos económicos provenientes de actividades de delincuencia organizada. De acuerdo con una investigación del diario Milenio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Hugo Bello, líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México (CLTM), por desvío de recursos económicos a una red de empresas fantasma y testaferros familiares, dinero obtenido por delitos vinculados con homicidio, secuestros, extorsión y despojo. La investigación destacó que Hugo Bello cuenta con órdenes de aprehensión desde el 2018 por la Fiscalía de Oaxaca, así como la Procuraduría General de la República. La UIF explicó que “Hugo utilizaba al sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que obtenía como parte de sus actividades criminales”. En este sentido, la UIF detalló que el líder sindical operaba con una red de prestanombres, así como cuatro empresas donde desviaba recursos económicos obtenidos por ilícitos con los que está vinculado. Con ayuda de colaboradores, entre ellos su esposa y dos hijos, adquirió 10 inmuebles por un monto de 44 millones de pesos y ocho vehículos con valor de 15 millones de pesos.

La unidad de investigación señaló que el grupo de delincuencia organizada de Bello hizo depósitos bancarios por mil 252 millones de pesos, así como retiros por mil 844 millones de pesos, de los cuales destacan 483 millones de pesos en efectivo.

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