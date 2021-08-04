El funcionario dijo que el sistema tributario mexicano tiene margen para acomodar las necesidades de gasto sin necesidad de aumentar los impuestos. El día de ayer, con 319 votos a favor, 53 en contra y ninguna abstención, el pleno de la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en sustitución de Arturo Herrera, quien se perfila como el próximo gobernador del Banco de México. Previo a su ratificación, el funcionario compareció ante los legisladores, donde definió la ruta que tendrá su gestión, al frente de la dependencia del gobierno federal. Uno de los aspectos clave de su exposición fue el de los impuestos. De la O adelantó que el paquete económico que presentará ante los legisladores el 8 de septiembre "ofrece la oportunidad de realizar ajustes en el marco tributario del país, que es necesario para simplificar y facilitar el pago de impuestos y seguir combatiendo la evasión. Agrego al texto que tengo aquí que el presidente está firme en su postura de no aumentar las tasas de impuestos ni de crear nuevos impuestos", dijo en la comparecencia. El funcionario dijo que el sistema tributario mexicano tiene margen para acomodar las necesidades de gasto sin necesidad de aumentar los impuestos. De la O aseguró que los ejes de la política fiscal que pretende incrementar la recaudación serán la promoción del cumplimiento de las obligaciones fiscales y la simplificación de los requisitos necesarios para cumplir con sus obligaciones fiscales. "La Secretaría trabajará para promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales en favor de la mayoría sin esconder impuestos mediante sistemas complejos y poco transparentes. La transformación tributaria que buscamos está centrada en la simplificación, pues los contribuyentes pequeños y medianos no pueden cumplir con sus obligaciones con el sistema complejo y costoso que tenemos actualmente. Esto no solamente limita las opciones de cumplimiento de los contribuyentes actuales, sino que también establece la entrada de nuevos contribuyentes y de trabajadores formales".

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