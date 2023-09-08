Después de unas modificaciones realizadas a la Ley del Seguro Social, la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS aumentó a partir del 2023 La Modalidad 40 se refiere a un esquema...

Después de unas modificaciones realizadas a la Ley del Seguro Social, la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS aumentó a partir del 2023 La Modalidad 40 se refiere a un esquema de aseguramiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en México. La Modalidad 40 o Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio del IMSS es una opción para quienes quieran seguir cotizando en los seguros de invalidez y vida y de retiro en edad avanzada y vejez, en caso de que haya sido dado de baja por un patrón.

¿Quiénes pueden ser candidatos a la Modalidad 40 del IMSS?

Para que una persona pueda cotizar en la Modalidad 40 del IMSS, entre otros, debe cumplir los siguientes requisitos:

Estar bajo la Ley del Seguro Social de 1973. Es decir, haber comenzado a cotizar en el IMSS antes del 1 de julio de 1997 No estar cotizando ante el IMSS Solicitar la alta a la modalidad antes de 5 años de su fecha de baja.

Aumentan cuotas del IMSS

Actualmente, los derechohabientes pagan una cuota mensual equivalente al 11.166 por ciento del salario de cotización. Pero la cuota aumentará 1.09 puntos porcentuales año con año, hasta alcanzar el total de 18.8 por ciento en el 2030. Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que después de unas modificaciones realizadas a la Ley del Seguro Social, la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS aumentó en un 1.09 por ciento a partir del 2023. De acuerdo con el especialista, el dinero de las Administradoras de Fondos para el Retiro no alcanzará para comprar una pensión. “El dinero que hay en las Afores no alcanza para comprar una pensión, eso es muy claro. ¿Cómo hacemos para que sí alcance? Hay que poner más dinero. En esta modificación efectivamente habrá que poner más dinero, pues vamos a pasar de 6.5, que era lo que se depositaba en la cuenta del trabajador hasta un 15, con diferentes composiciones depende de cuánto gana el trabajador, va a poner el Estado, el patrón y el trabajador”, dijo en entrevista con El Contribuyente. Asimismo, detalló que con estas modificaciones se hace un seguro social más caro para los patrones, con la intención de que sea más el dinero el que se deposita y los trabajadores puedan tener al final de la vida laboral un saldo mayor que el ayuda a la gente a tener una pensión más digna y funcional. “Cuando te vas a la Modalidad 40 lo que haces es pagar lo que te toca a ti y lo que le tocaba a tu patrón, y por consecuencia se vuelve mas caro. Este mismo incremento lo va a sufrir quien esté cotizando por su cuenta”, explicó.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en la Modalidad 40?

Para acceder a esta modalidad, se deben cumplir los siguientes puntos:

No cotizar actualmente bajo ningún régimen del seguro social

En los últimos cinco años, contar con por lo menos 53 semanas cotizadas, con uno o varios patrones

No pueden haber pasado más de cinco años desde la última relación de trabajo

¿Qué documentos necesito y cuáles deben ser sus características?

En cuanto a documentos, necesitas los siguientes:

Trámite en línea

Para realizar el trámite en línea deberás tener a la mano:

Clave Única de Registro de Población (CURP). Número de Seguridad Social (NSS). Correo electrónico.

Trámite en una Subdelegación del IMSS