Los primeros tres años de este sexenio, la recaudación por auditorías a grandes contribuyentes sumó 541 mil millones de pesos, monto que representa el 86% del total recaudado en el sexenio anterior El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado(CEESP) aseguró que las empresas representan el 0.02% del total de contribuyentes, aportan el 50% de la recaudación y el total de empresas generan casi tres cuartas partes de la recaudación total del fisco. Por ello, la organización asegura que es mentira que las grandes empresas no pagan impuestos, ya que las cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT) demuestran lo contrario.

Evasión fiscal de grandes empresas

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó el año pasado que 58 empresas, entre ellas cuatro de los mayores bancos del país y las dos grandes televisoras, se beneficiaron de la condonación de impuestos en los dos sexenios anteriores por un monto de 189 mil 18 millones de pesos, que dejaron de ingresar a la hacienda pública. Como reportamos, los primeros tres años de este sexenio, la recaudación por auditorías a grandes contribuyentes sumó 541 mil millones de pesos, monto que representa el 86% del total recaudado en el gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con Forbes, en este sexenio las medidas de eficiencia recaudatoria implementadas por la autoridad fiscal generaron 133 mil millones de pesos, mientras que la fiscalización en contra de la evasión y elusión fiscal generó 391 mil millones de pesos. Ademas, en junio del año pasado reportamos que el SAT publicó un documento en el que exponen las tasas efectivas de impuesto sobre la renta (ISR) que pagaron los grandes contribuyentes durante los cuatro últimos años, de 2016 a 2019. De acuerdo al mismo, estos pagadores de impuestos contribuyeron con tasas que van del 8.97%, en el caso de la minería de cobre y níquel en 2018, al 1% que las ensambladoras de automóviles pagaron en 2016 y 2017. Esto suscitó un debate público, pues la tasa impositiva contenida en la ley, que es del 30%, es considerablemente mayor a la que ellos pagan.

Las grandes empresas y las finanzas públicas

Desde 2019, las finanzas públicas se han apoyado en buena medida en ingresos no recurrentes, especialmente usando los recursos de diversos fondos como el de estabilización de los ingresos petroleros (FEIP) y el fondo de desastres naturales, de la reserva para gastos catastróficos de Salud, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de la extinción de 109 fideicomisos. Por ello, el CEESP dijo al medio que, con el agotamiento de estas fuentes y la necesidad creciente de recursos, el sector público ha buscado el equilibrio de sus finanzas mediante mayor eficiencia recaudatoria y acciones de fiscalización.

Empresas que no pagaron impuestos

De acuerdo con La Jornada, entre las empresas más beneficiadas por los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto se encuentran las siguientes (todas las cifras en millones de pesos): Televisa no pagó 20 mil 488; Banamex, 15 mil 848; Cemex, 12 mil 775; Grupo Carso, 10 mil 292; ICA, 7 mil 827; Grupo Salinas (propietaria de Tv Azteca, Elektra y Banco Azteca), 7 mil 775; Inbursa, 7 mil 344; General Motors, 6 mil 230; Bancomer, 5 mil 279; Alfa, 4 mil 909; Volkswagen, 4 mil 58; Productos Roche, 4 mil 5; Grupo Lala, 3 mil 813; Corporación GEO, 3 mil 788; Servicios y Asesoría para Proyectos, 3 mil 640; Grupo Ternium, 3 mil 181; Procter & Gamble, 3 mil 161; Protexa, 3 mil 129; Mexcement Holgings, 2 mil 591, y Trademarks Europa, 2 mil 575.

Además, HSBC, 2 mil 302; Copamex; 2 mil 152; Acerus, 2 mil 118; GES Technologies, 2 mil 116; Hewlett-Packard, 2 mil 71; Sabritas, 2 mil 32; Deacero, mil 993; Grupo Fármacos Especializados, mil 953; LPM SA de CV, mil 876; Red Azteca Internacional, mil 649; Gemalto, mil 638; Administradora de Valores Integrales, mil 604; Noble México Limited, mil 561; Arcelormittal, mil 539; Halliburton, mil 534; Aero California, mil 457, y, Banorte, mil 436 millones. También en la lista están Chocolates Turín, con mil 421; Grupo Mexicano de Desarrollo, mil 365; IBM México, mil 322; Cometra, mil 316; Comercial Mexicana, mil 229; Altos Hornos de México, mil 213; Corporación Gouda, mil 206; Chedraui, mil 191; Central America Drilling, mil 190; Grupo Casa Saba, mil 179; Fabrica de jabón La Corona, mil 125; Telecomunicaciones Controladora de Servicios, mil 119; La Costeña, mil 119; Palacio de Hierro, mil 98; Grupo Ford, mil 80; GNP, mil 77 millones; Grupo Posadas, mil 43; Peninsula Drilling, mil 40; Nabors Drilling Internacional Limited, mil 27, y Merck Sharp & Dohme, mil 20.