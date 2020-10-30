Te decimos cómo quedaron las tasas de retención de ISR para plataformas digitales. Ayer por la noche, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el dictamen de la Miscelánea Fiscal ...

Te decimos cómo quedaron las tasas de retención de ISR para plataformas digitales. Ayer por la noche, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el dictamen de la Miscelánea Fiscal para el 2021. Entre otras cosas, el Senado aprobó algunos cambios a la retención de impuestos para las plataformas digitales. El cambio tiene que ver con la tasa única de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a plataformas digitales. Cuando se aprobó este cambio en la Cámara de Diputados la semana pasada, especialistas argumentaron que la tasa era muy alta para algunos contribuyentes. Así quedaron las nuevas tasas de retención frente a las tasas anteriores:

Tipo de servicio Tasa de retención anterior (dependiendo de ingreso mensual) Tasa de retención aprobada por Diputados Tasa de retención aprobada por Senadores Servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes 2% a 8% 2.80% 2.10% Servicios de hospedaje 2% a 10% 5% 4% Enajenación de bienes y prestación de servicios 0.4% a 5.4% 2.40% 1%

Sin embargo, el Senado no cambió la propuesta para bloquear a las plataformas digitales que no cumplan con sus obligaciones fiscales. Puedes leer más sobre ese tema en este enlace. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/ajusta-senado-retencion-de-isr-en-plataformas-digitales/ar2060673?v=2 https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Senado-aprueba-miscelanea-fiscal-hace-ajustes-sobre-facultades-del-SAT-y-plataformas-digitales--20201029-0102.html

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