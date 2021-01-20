Hoy empiezan las discusiones tripartitas (trabajadores, empresarios y la Secretaría del Trabajo) para determinar el nuevo esquema de reparto de utilidades. Uno de los temas más importantes que surg...

Hoy empiezan las discusiones tripartitas (trabajadores, empresarios y la Secretaría del Trabajo) para determinar el nuevo esquema de reparto de utilidades. Uno de los temas más importantes que surgieron durante los debates y las mesas de trabajo sobre la reforma al outsourcing, es el del reparto de utilidades (técnicamente conocida como Participación de los Trabajadores en las Utilidades, o PTU). La iniciativa privada ha hablado de colocar un tope al reparto. Con esto, se espera tener una forma de atenuar el golpe a las finanzas de las empresas que se derivaría de la eliminación a la subcontratación. A finales del año pasado, se acordó posponer la discusión sobre el tema hasta el periodo de sesiones que iniciará el 1 de febrero. Ahora, del 20 al 29 de enero, se llevarán a cabo las discusiones entre trabajadores, empresarios y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Las reuniones darán preferencia a los sectores automotriz, financiero, energético, de telecomunicaciones y de turismo.

Las propuestas

Como explica Factor Capital Humano, el porcentaje de la renta gravable para el pago de utilidades no se puede modificar, ya que así lo determina la Constitución. Entonces, todas las propuestas se enfocan en cambiar los topes. En entrevista con el mismo medio, Tomás Natividad Sánchez, presidente de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, explicó que en septiembre de 2020 se disolvió la Sexta Comisión, encargada de fijar en 10% el porcentaje de la PTU. Además, se acordó que no podría cambiar el porcentaje durante un periodo de 10 años. Por todo esto, según el especialista, la única forma de cambiar el reparto de utilidades es a través de una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Este es un resumen de las propuestas más importantes que se han presentado hasta ahora:

**Tamaño de la empresa.**Aquí, la idea es que la empresa pague un menor porcentaje de utilidad según lo que facture anualmente. Con esto, la tasa actual de 10% cambiaría según lo que venda la empresa en el año.

Pago de ISR . Este criterio es similar al anterior; la idea es limitar la PTU según lo que la empresa paga de Impuesto Sobre la Renta (ISR) cada año. Así, la suma de ISR y PTU resultaría competitiva frente a otras empresas a nivel mundial que no deben pagar reparto de utilidades. Actualmente, solamente México, Francia y Chile pagan esta prestación en los países de la OCDE.

Límite por salario . Hasta ahora, los empresarios han propuesto limitar a un mes de salario el pago de la PTU, siempre y cuando la empresa tenga utilidades. Por el otro lado, el gobierno quiere fijarlo en cuatro meses de salario. En entrevista con Reforma, Ricardo Martín González, socio de Martín, Isla, Pickering abogados, dijo que lo más seguro es que se acuerde un punto medio de dos meses.

A meses. Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), propone que se tope a meses; es decir, si la cantidad a repartir rebasa el equivalente a dos o tres meses de salario del trabajador sindicalizado con salario más alto, se aplicaría un tope. Esta cantidad todavía no se decide.

Productividad. César Maillard Canudas, presidente de la Comisión de Empleo de Productividad de la Concamin, propone que el reparto de utilidades debe indexarse a la productividad. Así, el tope del reparto se establecería según las participaciones del trabajador en las utilidades.

Tres partes. Por último, otra propuesta de la IP es que las utilidades se repartirán en tres partes (actualmente se divide en dos); además, una de estas partes dependerá directamente de la productividad. 25% se repartirá igualitariamente entre todos los empleados tomando en cuenta el número de días trabajados por cada uno en el año. 25% se repartirá en proporción de los salarios de cada trabajador durante el año. 50% se repartirá tomando en cuenta la participación de cada empleado y los objetivos de productividad alcanzados por la empresa durante el año.



Con información de Fiscalia y Factor Capital Humano https://www.fiscalia.com/publicaciones/15073 htps://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/reforma-para-modificar-pago-de-utilidades-tendra-caracter-preferente-en-el-congreso/2021/01/

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