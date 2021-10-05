Debido a problemas de evasión y defraudación, así como por la creación del RESICO, quieren eliminar el RIF el próximo año. Como parte de la propuesta de cambios fiscales del Paquete Económico 2022, la Secretaría de Hacienda incluyó la implementación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Con la entrada en vigor del nuevo esquema de tributación, en la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) para 2022 se prevé la desaparición del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). Por eso, algunos contribuyentes se están preguntando si los RIF pasarían en automático al RESICO. De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, habrá un régimen de transición para que los contribuyentes que tributan en en el RIF no pierdan los beneficios adquiridos. Los artículos transitorios de la iniciativa de Miscelánea Fiscal 2022 establecen que aquellos contribuyentes que al 31 de agosto de 2021 estuvieron tributando en el RIF, a partir del 1 de enero de 2022 podrán optar por continuar pagando sus impuestos de conformidad con dicho régimen. Debido a este periodo de transición, el RIF en sí desaparecerá en 10 años, cuando los contribuyentes que actualmente estén tributando en él terminen su plazo. Sin embargo, los contribuyentes que se den de alta después del 31 de agosto tendrán que cambiarse al RESICO o al de Actividad Empresarial el próximo año.

Piden que desaparezca el RIF

El Ejecutivo Federal también planteó que desaparezca el RIF el próximo año. Investigaciones del SAT han encontrado que el régimen tiene varios casos de robo de identidad, así como de evasión y defraudación fiscal. El SAT encontró que 2.3 millones de contribuyentes en el RIF no presentaban declaraciones bimestrales y tampoco emitían ni recibían facturas. Por esto, en febrero el fisco depuró el régimen; así, de 5.3 millones de contribuyentes solamente quedaron 3.1 millones. Como señala El Universal, un mes después de eso se suspendieron a 1.5 millones de contribuyentes. Por último, en junio de este año, pasaron tres mil contribuyentes al Régimen de Sueldos y Salarios. Por otro lado, están los delitos fiscales cometidos en el RIF. Por ejemplo, se encontraron 33 mil casos de robo de identidad; de 1,705 contribuyentes identificados con facturas de montos inconsistentes, el 11% pertenecían al RIF. También se encontró que hacían declaraciones falsas a nombre de personas inexistentes o fallecidas. Por todo esto, se propuso al Congreso de la Unión que el RIF desaparezca. Con información de El Universal y Fiscalia https://www.eluniversal.com.mx/cartera/regimen-de-incorporacion-5-anos-de-vicios

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