El gobierno de la CDMX anunció una serie de beneficios fiscales para ayudar a los contribuyentes afectados por la epidemia de COVID-19. Con el fin de mitigar la transmisión del COVID-19 entre los capitalinos, el gobierno de la Ciudad de México ha implementado varias acciones como la suspensión temporal de actividades en establecimientos públicos y privados, lo que ha tenido repercusiones económicas negativas. Con fecha del 16 de junio de 2020, aparecieron en la Gaceta Oficial de la ciudad una serie de beneficios fiscales dirigidos a las personas físicas o morales que sean propietarias de predios o inmuebles en la CDMX. Se concede la condonación parcial del impuesto predial y los recargos multas y gastos de ejecución generados por incumplimiento durante los tres primeros bimestres del año. Para ello es necesario que el interesado pague el impuesto adeudado durante el periodo. https://twitter.com/CDMXConsejeria/status/1273278549634539526?s=20 Se anunció que condonará el 5% del predial del cuarto bimestre a todos los propietarios, así como del quinto y el sexto bimestre a aquellos que paguen anticipadamente. La condición para acceder a la condonación en los dos últimos bimestres del año es “el pago simultáneo del cuarto bimestre” entre el 1 de julio y el 31 de agosto. Dependiendo de a qué beneficio quieran acceder, los interesados deberán pagar en una sola exhibición para poder beneficiarse. Para esto, necesitarán obtener una línea de captura en el portal de la Secretaría de Finanzas o con base en la propuesta de declaración de valor catastral y pago del impuesto predial (Boleta) y pagar a través de alguno de los lugares de pago autorizados por la Secretaría.

El periodo de tiempo para acogerse al beneficio es entre el 1 de julio y el 31 de agosto.

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