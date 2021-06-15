La jefa del SAT dijo que el monto de la elusión y evasión de impuestos refuerza la idea de que no es necesaria una reforma fiscal que incremente las tasas.

La jefa del SAT dijo que el monto de la elusión y evasión de impuestos refuerza la idea de que no es necesaria una reforma fiscal que incremente las tasas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente informó que tiene identificadas la elusión y evasión de impuestos por un billón 400 mil millones de pesos (mdp). De acuerdo con una nota publicada por La Jornada, dicha cantidad representa aproximadamente una quinta parte del gasto público de 2021 y la mitad de estos recursos no entregados a la autoridad fiscal provienen de grandes contribuyentes plenamente identificados.

Tasas efectivas de ISR de grandes contribuyentes

El SAT informó lo anterior en el marco de la publicación de los primeros parámetros de referencia con respecto a tasas efectivas del Impuesto sobre la Renta (ISR). La autoridad fiscal dio a conocer las tasas efectivas del ISR, con el objetivo de medir riesgos impositivos. Estos corresponden a 40 actividades económicas para los ejercicios fiscales 2016 a 2019, sobre el padrón de grandes contribuyentes.

Programa de cumplimiento voluntario

El Código Fiscal de la Federación (CFF), en su artículo 33, establece que las autoridades fiscales, como parte del programa de cumplimiento voluntario, podrán informar a los contribuyentes cuando detecten supuestos de riesgo con base en los parámetros mencionados. Esto, sin que se considere que inician el ejercicio de sus facultades de comprobación.

Monto de evasión y elusión de impuestos

El monto de elusión y evasión de impuestos identificado por el SAT, se compone de la siguiente manera:

700 mil mdp entre grandes contribuyentes de las 40 actividades económicas contempladas.

500 mil mdp en el traslado de mercancía informal.

200 mil mdp en el comercio exterior.

De acuerdo con el SAT, los 700 mil mdp que se encontraron eludidos y evadidos entre grandes contribuyentes, representan apenas la revisión de 35% de los causantes de ISR en ese grupo.

El SAT quiere disminuir la elusión y evasión de impuestos

Raquel Buenrostro, titular del SAT, dijo en conferencia de prensa dijo que la dimensión del dinero que se evade refuerza la idea de que no es necesaria una reforma fiscal que incremente las tasas. La funcionaria dijo que lo que se tiene que hacer es hacer que paguen los que no han pagado hasta el momento. La jefa del SAT señaló que los grandes contribuyentes "se quejan y se hacen mártires". Pero indicó que lo cierto es que pagan una tasa de ISR casi 19 veces menor que las personas físicas, y casi ocho veces menos que los contribuyentes de sueldos y salarios. Mientras los grandes pagaron una tasa efectiva equivalente a 1.3% en ISR en 2020, como proporción de sus ingresos acumulados, las personas físicas pagaron 25.4%, y el régimen de sueldos y salarios entregó 11.4%. En ese sentido, Buenrostro rechazó que se vaya a realizar una reforma fiscal que implique el alza de tasas. En su lugar buscarán que paguen los que no lo hacen. Por eso, dijo que se presentará una miscelánea fiscal en el Paquete Económico 2022, en lugar de una reforma fiscal.

Con información de La Jornada.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.