De enero a julio de 2023 alcanzó 2,641,428 millones de pesos, lo que representa un incremento de 297,331 mdp El 7 de agosto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la recaudación tributaria acumulada de enero a julio de 2023 tuvo un crecimiento real de 6%, respecto al mismo periodo de 2022. La autoridad tributaria indicó que los incrementos en la recaudación sólo son posibles gracias al esfuerzo de los contribuyentes y a la estrategia de fiscalización, que permiten sostener el gasto público. Con información preliminar, el SAT indicó que la recaudación acumulada de enero a julio de 2023 alcanzó 2,641,428 millones de pesos (mdp), lo que representa un incremento de 297,331 mdp en comparación al mismo periodo de 2022. Lo anterior representa un crecimiento real de 6.0% de 2022 a 2023. De este modo, de 2018 a 2023 el crecimiento real del ingreso tributario neto ha sido de 11.6%. El SAT recordó que la recaudación tributaria es la fuente principal de financiamiento del gobierno federal, por lo que de manera permanente se trabaja para lograr que sea eficiente y erradicar prácticas a través de las cuales algunos contribuyentes evitan o disminuyen su pago de impuestos. Por eso, la autoridad fiscal implementó el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023, el cual incluye esquemas de gestión de autoridad, acciones de fiscalización, combate a la corrupción y mejor atención al contribuyente. El SAT señaló que los incrementos en la recaudación de 2023, sólo son posibles gracias al esfuerzo de las y los contribuyentes por cumplir con sus obligaciones fiscales.