De acuerdo con algunos especialistas, la mayoría de los empleos perdidos fueron directos o de base. El 2 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en México se están recuperando los empleos que se perdieron por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, el mandatario reconoció que en diciembre se perdieron 277 mil empleos, y dijo que esto fue por culpa del outsourcing. “Íbamos muy bien, como se dice en mi pueblo ‘tan bien que íbamos’. Con la pandemia se perdieron alrededor de un millón de empleos y llevábamos recuperados 600 mil”, dijo en un mensaje difundido en sus redes sociales. “En diciembre, que es un mes atípico desde que está el famoso outsourcing, se despide a muchos trabajadores inscritos en el Seguro Social para no pagar las prestaciones, para no entregarles aguinaldos. Bueno, y perdimos por ese motivo en diciembre, después de que veníamos mes con mes ganando empleos, perdimos 277 mil empleos”. Aquí los datos sobre el empleo que compartió el presidente:

Un millón de empleos se perdieron por la pandemia.

600 mil empleos se habían recuperado.

277 mil empleos se perdieron en diciembre.

Al final sólo se recuperaron 350 mil empleos.

650 mil empleos se esperan recuperar de enero a marzo de 2021.

La pérdida fue en empleos base, no en subcontratados

Sin embargo, algunos no están de acuerdo con la versión del presidente López Obrador. En entrevista con Reforma, Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de la consultora laboral ManpowerGroup, explicó que la mayor parte de los despidos en diciembre fueron de empleos base o directos; además, dijo que el mismo fenómeno se dio en Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con Márquez, al revisar los sectores involucrados en los despidos, se encontró que la mayoría contrata a los empleados de forma directa o a través de una empresa del mismo grupo. Podemos tomar el ejemplo del sector con más bajas en diciembre: la construcción. En este periodo, se registraron bajas por un 31% del total de trabajadores. Según el especialista, esto se debe a que la industria de la construcción detiene las obras en la segunda semana de diciembre y reinicia en la segunda de enero. Casos similares se dan en otras industrias con altos números de baja de empleos como la transformación y las escuelas. Márquez explicó que en estos sectores no se utiliza el outsourcing; en cambio, se usa el contrato por tiempo y por obra determinada. Con esto se puede explicar una caída en los empleos al final de diciembre. Por último, dijo que aunque se prohíba o no la subcontratación, los empleos seguirán bajando en diciembre y otros periodos vacacionales. Con información de Reforma

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