El tiempo de espera para los contribuyentes que acudieron, con cita previa, a realizar un trámite a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue 3.1 veces mayor en los primeros nueve meses del año, en comparación con el promedio de espera reportado en los mismos meses de 2019, previo a la pandemia de Covid-19. Cifras del Programa Anual de Mejora Continua del SAT indican que en los primeros nueve meses del año, los contribuyentes esperaron en promedio 29.8 minutos para ser atendidos. Mientras que en 2019 se contabilizaron 7.2 minutos en promedio. según reporta el diario Reforma. El tiempo reportado en lo que va de este 2023 también fue mayor al que la autoridad fiscal se había planteado como meta, de 16 minutos.

La espera aumentó por la burocratización en los trámites

La firma de contadores y consultores Salles Sainz Grant Thornton dijo al diario que la razón principal del aumento en la espera es la burocratización en los trámites fiscales, porque no se permite concluirlos de forma expedita, pues muchas veces se requiere más de una cita. Al segundo trimestre de 2023, último dato disponible, los contribuyentes requirieron 9 millones 798 mil atenciones presenciales en módulos de atención, de las que 3 millones 396 mil fueron de personas físicas. La mayoría de los trámites fueron la obtención de la e.firma, herramienta digital que sirve al contribuyente para validar su identidad en línea, y la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Según información del fisco, los contribuyentes calificaron con 7.7 de 10 puntos posibles la facilidad en trámites y servicios que brinda.