El video con los cambios más importantes a la Declaración Anual para personas físicas ya está disponible. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) presentó un tutorial sobre los cambios princi...

El video con los cambios más importantes a la Declaración Anual para personas físicas ya está disponible. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) presentó un tutorial sobre los cambios principales a la Declaración Anual para personas físicas. El tutorial está disponible desde ayer a las 11:00 horas en el canal del SAT en YouTube. En la presentación también se realizó un chat en vivo donde los contribuyentes pudieron escribir sus dudas, mismas que fueron respondidas por los especialistas en tiempo real. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=N3Bhbd9yg-w[/embed] En los próximos días, el fisco presentará otros tutoriales sobre los siguientes temas:

Sueldos y salarios.

Plataformas digitales.

Actividad empresarial.

Arrendamiento.

Por último, el SAT le recuerda a los contribuyentes que el último día para presentar la declaración es el 31 de mayo. Puedes encontrar el comunicado original en este enlace. Este enlace te llevará al canal del SAT en YouTube.

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