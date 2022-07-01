Al cierre de mayo, 8.6 millones de cuentas han realizado ahorro voluntario en su Administradora de Fondos para el Retiro, de acuerdo con la Consar. Una de las ventajas fiscales de los planes de aho...

Al cierre de mayo, 8.6 millones de cuentas han realizado ahorro voluntario en su Administradora de Fondos para el Retiro, de acuerdo con la Consar. Una de las ventajas fiscales de los planes de ahorro y retiro es que son deducibles en la declaración anual de las personas físicas. Por ejemplo, con el ahorro voluntario es posible presentar las aportaciones complementarias de retiro de la Cuenta Afore como deducciones personales. En entrevista con Reforma, Gerardo Chavarría, gerente de Metodología y Asesoría Comercial en Afore SURA, explicó que el ahorro voluntario sirve para el cumplimiento de objetivos financieros de corto, mediano y largo plazo, y si las personas lo tienen bien focalizado será un complemento al momento del retiro. La Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar) informó que al cierre de mayo 8.6 millones de cuentas han realizado ahorro voluntario en su Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), esto representó un aumento de 8.8% en comparación con el primer trimestre del 2021. En el informe del primer trimestre, la Consar detalló que Afore PensionISSSTE registró 1.8 millones de personas que aportaron ahorro voluntario a su afore con lo cual ocupó la primera posición del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

¿Cuáles son los beneficios fiscales?

Todos los trabajadores que generen ahorro voluntario pueden obtener beneficios fiscales en su declaración anual y tienen derecho a presentar sus aportaciones complementarias de retiro de tu Cuenta AFORE como deducciones personales. Gerardo Chavarría explicó a Reforma que, al presentar el ahorro voluntario como deducción personal en una declaración anual, el contribuyente se obliga a que ese dinero permanezca invertido hasta que cumpla 65 años de edad, independientemente de su SIEFORE y de su Subcuenta de Ahorro Voluntario. Asimismo, el contribuyente contará con dos alternativas:

Integrar el ahorro voluntario a su monto de pensión o retirarlo en una sola exhibición. Y si lo retira en una sola exhibición, estará libre del pago de impuestos si el monto total es menor a 3,160,827 pesos. En caso de hacer aportaciones voluntarias durante todo el año, el siguiente paso es presentarlas en la declaración anual y en función a cómo se maneja la tabla fiscal es la devolución a la que podrás acceder.

"El ahorro voluntario es un componente de la declaración y puedes declararlo junto con otro tipo de gastos que también te ayudan a bajar tu base gravable y con ello que te devuelvan más impuestos", de acuerdo con el especialista. Cabe resaltar que las deducciones personales son los gastos que como contribuyente tienes derecho a disminuir de tus ingresos acumulables en la Declaración Anual del ejercicio, según lo establecido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).