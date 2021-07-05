El fisco abrió una investigación contra el esposo de la ex jefa del SAT por su trabajo con Femsa. En 2020, Fomento Económico Mexicano (Femsa) fue una de las empresas que pagó cantidades millonarias...

El fisco abrió una investigación contra el esposo de la ex jefa del SAT por su trabajo con Femsa. En 2020, Fomento Económico Mexicano (Femsa) fue una de las empresas que pagó cantidades millonarias al Servicio de Administración Tributaria (SAT). En mayo de ese año, la empresa anunció un pago de 8,790 millones de pesos en impuestos. De acuerdo con sus representantes legales, hubo “diferencias de interpretación que existían sobre impuestos pagados en el extranjero”. Femsa fue una de las empresas que empezaron a pagar grandes cantidades en impuestos con la llegada de Raquel Buenrostro al SAT. Antes de esto, cuando Margarita Ríos-Farjat era jefa del SAT, la empresa no fue obligada a pagar sus impuestos; además, su esposo, Gabriel Cavazos, fue contratado como representante en el extranjero de Femsa mientras ella estaba al frente del fisco. En su columna "La Cuarta Transformación" en *El Financiero,*Darío Celis dice que dentro de la 4T hay quienes creen que Femsa "compró" la inacción de Ríos-Farjat para que no obligara a la empresa a pagar impuestos.

Investigación contra Cavazos

Celis también dice que derivado de esto se dio un expediente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura. Se trata de una investigación contra Cavazos porque la empresa Monarch Global Strategies, donde él es asesor, fue contratada por Femsa durante este periodo. Actualmente, según Celis, el Consejo de la Judicatura ya aceptó la investigación.

"El caso es delicado, pues al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ve como algo que rebasó el ámbito del conflicto de interés en el que cabría una excusa de los involucrados", expuso el analista financiero".

De acuerdo con Darío Celis, la ministro Ríos Farjat "es considerada ya en Palacio Nacional como una opositora, con todo y que López Obrador la nominó para llegar a la Corte. Quien la empujó fue el exjefe de la Oficina de la Presidencia. Pero hasta a Alfonso Romo terminó desconociéndolo". Con información de El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/07/05/va-el-sat-vs-rios-farjat-por-omision/

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