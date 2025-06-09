En mayo de 2025, la inflación en México registró un aumento mensual de 0.28%, impulsada por alzas en alimentos como el pollo y jitomate. Descubre qué productos subieron y bajaron más, y cómo afecta...

En mayo de 2025, la inflación en México registró un aumento mensual de 0.28%, impulsada por alzas en alimentos como el pollo y jitomate. Descubre qué productos subieron y bajaron más, y cómo afecta por regiones En mayo de 2025, la inflación en México presentó un ligero repunte mensual del 0.28%, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el INEGI. Este movimiento llevó la tasa anual a un 4.42%, una cifra menor a la registrada en el mismo mes del año anterior (4.69%), lo que podría sugerir cierta estabilidad, aunque persisten presiones en algunos sectores clave del consumo.

¿Qué factores impulsaron la inflación en mayo?

El alza estuvo impulsada principalmente por el incremento en los precios de productos pecuarios como el pollo y la carne de res, además de vegetales como el jitomate y la papaya. No obstante, también hubo productos con fuertes caídas en su precio, como la electricidad, el transporte aéreo y el limón, que ayudaron a moderar el aumento global.

Productos con mayor alza Variación mensual (%) Productos con mayor baja Variación mensual (%) Pollo 10.62% Electricidad -18.45% Jitomate 10.03% Transporte aéreo -7.58% Carne de res 1.78% Servicios turísticos -7.58% Papaya 20.13% Limón -10.48%

Inflación subyacente vs no subyacente

El componente subyacente, que excluye productos con precios altamente volátiles, aumentó 0.30% en mayo, con un crecimiento anual de 4.06%. Dentro de este índice, los precios de mercancías subieron un 0.35% y los servicios un 0.24%. En contraste, la inflación no subyacente mostró una variación mensual de 0.23% y anual de 5.34%. Este componente se vio afectado principalmente por el alza en los precios de alimentos agropecuarios, que crecieron 3.21% en mayo.

Impacto regional: ¿dónde subieron más los precios?

Algunas regiones del país presentaron variaciones por encima o por debajo del promedio nacional. En mayo, Tabasco, Hidalgo y Oaxaca fueron las entidades con mayores aumentos, mientras que Sonora y Sinaloa registraron descensos relevantes en el índice de precios.

Entidades con mayor inflación Variación mensual (%) Entidades con menor inflación Variación mensual (%) Tabasco 1.06% Sonora -2.89% Hidalgo 1.03% Sinaloa -2.56% Oaxaca 1.01% Baja California Sur -1.35%

Aunque el aumento mensual de la inflación fue moderado, los alimentos siguen siendo un factor de presión para los hogares mexicanos. La caída en algunos precios clave, como electricidad y transporte aéreo, suavizó el impacto general, pero la persistencia de aumentos en productos básicos sugiere que la estabilidad aún es frágil. El comportamiento de la inflación en los próximos meses será crucial para evaluar posibles ajustes en política monetaria y el poder adquisitivo de las familias, especialmente en contextos donde los alimentos y servicios representan una porción importante del gasto.