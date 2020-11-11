En México, sólo cuatro de cada diez mujeres tienen acceso a estos productos. Los productos de higiene femenina básica, como las toallas femeninas y las copas menstruales, no deberían estar gravadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de acuerdo con una investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Alejandra Collado. “Los productos básicos femeninos como toallas sanitarias, tampones, copa menstrual y toallas ecológicas de tela no deberían tener el impuesto del IVA, porque se trata de productos básicos. Las mujeres no pueden prescindir de éstos”, manifestó Alejandra Collado en entrevista para el portal UNAM Global. Según la especialista, los legisladores no tienen la experiencia corporal de la menstruación, por lo que les resulta sin trascendencia. Incluso en el caso de las legisladoras mujeres, al pertenecer a un sector privilegiado de la sociedad no se percatan de que hay mujeres que no pueden acceder a estos productos. “Es algo tan normalizado que no ven que existe un sector menos favorecido sin acceso”, dice Alejandra Collado. En México existen aproximadamente 63 millones de mujeres en edad de menstruar y sólo cuatro de cada diez tienen acceso a estos productos. Sin embargo, los legisladores desestimaron la iniciativa de eliminar el IVA en productos higiénicos femeninos como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales.

Así funciona el impuesto rosa de los productos

Según la investigadora, una de las razones por las que no se ha logrado quitar el impuesto a estos productos, es que por alguna razón se les considera como productos de lujo, al igual que el maquillaje. Esto está relacionado con el conocido “impuesto rosa”, consistente en que los productos femeninos suelen ser más caros, al contar con adiciones superficiales. En este sentido, explicó que "¡“a veces, con el simple hecho que contengan un dibujo, olor, color y otras cuestiones, hacen que, por ejemplo, las toallas sanitarias aumenten de precio y se pierde su verdadera razón de existir”. Por el contrario, asegura que es importante reconocer que los productos de higiene menstrual son básicos para las mujeres y por esta razón todas deberían tener completo acceso, sin importar la clase social. Collado aseguró que “se debe comprender que hay mujeres en condición económica vulnerable por lo que no pueden comprar toallas sanitarias. En consecuencia, en esos días no pueden ir a trabajar o acudir a la escuela y esto se convierte en un problema en su vida cotidiana”. El colectivo Comunidad ha dicho que sigue buscando la gratuidad y la eliminación del IVA a los productos de gestión menstrual, así como la generación y visualización de datos sobre la menstruación en México. A su vez, dentro de la plataforma Change.org existe una petición abierta que busca eliminar el 16% de IVA a los productos de gestión menstrual como las toallas sanitarias, tampones y copas, entre otros. Quienes tengan interés en votar a favor de la petición, lo podrán hacer aquí. Wendy Briceño, diputada del partido Morena, al discutir la eliminación del IVA a estos productos, dijo que “no se puede pagar un impuesto por menstruar. Si en esta tribuna hemos discutido y se han aprobado ajustes fiscales sobre otro tipo de bienes que afectan la economía personal, como medicinas o alimentos, cuál sería la diferencia con los productos de gestión menstrual”. La organización Fundar México reveló que alrededor de 20 países han reconocido que el impuesto a los productos de gestión menstrual incrementan la desigualdad de la población. “Frente a los diversos recortes presupuestarios que han impactado a las mujeres mexicanas, resulta aún más alarmante un impuesto sexista como la tasa del 16% de IVA a productos de gestión menstrual. México necesita más impuestos que graven la riqueza de las personas”, asegura Fundar. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/pedir-a-trabajadores-firmar-documentos-en-blanco-podria-castigarse-con-carcel-en-tamaulipas/ Con información de UNAM.

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