Este trámite no permite apoderado o representante legal, pero hay excepciones específicas Para tramitar la firma electrónica (e.firma) del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el contribuye...

Este trámite no permite apoderado o representante legal, pero hay excepciones específicas Para tramitar la firma electrónica (e.firma) del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el contribuyente debe acudir a las oficinas de la autoridad fiscal. De acuerdo con un texto publicado por Fiscalia, el trámite de la e.firma no se puede realizar mediante apoderado o representante legal, pero se indica que hay excepciones específicas.

Casos en que se admite representante para tramitar la e.firma

En su texto, Fiscalia explicó que según el trámite 105/CFF “Solicitud de generación del certificado de e.firma para personas físicas”, los contribuyentes personas físicas únicamente podrán designar un representante legal para generar la e.firma, en los siguientes supuestos:

Menores de edad

Personas físicas con incapacidad legal judicialmente declarada

Contribuyentes en apertura de sucesión.

Contribuyentes declarados ausentes[2]

Contribuyentes privados de su libertad

Contribuyentes clínicamente dictaminados en etapa terminal.

Información que debe llevar el representante

Además, Fiscalia expuso que según cada caso, el representante legal deberá entregar la siguiente información: