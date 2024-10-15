El SAT ahora ofrece facilidades de pago que te permiten liquidar en hasta 36 meses o elegir pagos diferidos

El SAT ahora ofrece facilidades de pago que te permiten liquidar en hasta 36 meses o elegir pagos diferidos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció un conjunto de facilidades de pago para aquellos con adeudos y multas. Esta iniciativa busca proporcionar un alivio significativo a personas físicas y morales que enfrentan cargas fiscales pendientes, según señaló el fisco en un comunicado.

Detalles del plan de facilidades de pago

El SAT ofrece dos principales modalidades de pago para los adeudos fiscales:

Pago en Parcialidades: Los contribuyentes pueden liquidar su deuda hasta en 36 meses, con tasas de interés que varían según el plazo:

De 1 a 12 meses: 1.26%

De 13 a 24 meses: 1.53%

De 25 a 36 meses: 1.82%

Se requiere un pago inicial de al menos el 20% del adeudo total.

Pago Diferido: Esta opción permite a los contribuyentes aplazar el pago del saldo después de un pago inicial del 20%, con el total restante a liquidarse en una sola exhibición dentro de un plazo máximo de 12 meses.

Además, el SAT ofrece la posibilidad de solicitar una reducción de hasta el 100% en multas, dependiendo de su antigüedad, junto con una reducción en la tasa de recargos.

Proceso para aplicar a las facilidades

Para beneficiarse de estas facilidades, los contribuyentes deben agendar una cita a través del portal oficial del SAT y presentarse en la fecha y hora designadas para discutir el monto del adeudo y las opciones de pago disponibles. La cita puede ser programada visitando citas.sat.gob.mx y seleccionando la opción “Adeudos y Multas”.

Asistencia y soporte adicional

Los contribuyentes pueden obtener más información y asistencia a través de múltiples canales:

• Línea telefónica MarcaSAT: 55 627 22 728, opción 9 y luego opción 3.

• Chat en línea: chat.sat.gob.mx

• Portal del SAT: Consultar aquí