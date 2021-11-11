El nuevo régimen busca además de simplificar los procesos administrativos, aumentar el padrón de contribuyentes y así combatir la informalidad Uno de los cambios más importantes de la Miscelánea Fiscal 2022 es la creación del nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Uno de los puntos más atractivos del régimen es la tasa progresiva máxima de 2.5% de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Aunado a las facilidades administrativas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) espera que el RESICO haga crecer el padrón de contribuyentes cautivos. En septiembre, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dijo que se espera aumentar el número de contribuyentes entre 15% y 30% por el nuevo régimen. Este cálculo se basa en lo visto en otros países que han adoptado políticas similares. Este incremento ayudaría a combatir la informalidad.

ICPNL no está de acuerdo

Nora Flores, presidenta del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), no cree que los beneficios del RESICO sean suficientes para combatir la informalidad. Flores habló sobre las tasas progresivas como uno de los principales puntos a favor del nuevo régimen. Según la especialista, se espera que estas tasas sean suficientes para motivar al sector informal a empezar a tributar. Sin embargo, al entrar al RESICO los nuevos contribuyentes tendrían que lidiar con otras obligaciones fiscales a las que no están acostumbrados, por lo que el único beneficio tal vez no sea suficiente. En este sentido, Flores se refiere a trámites como la e.firma, emitir CFDI, pago de IVA, obligaciones del Buzón Tributario, declaraciones anuales, etc. Por esto, Flores espera que la autoridad presente más incentivos que fomenten la formalidad. Otro punto importante para Flores es que los nuevos contribuyentes del RESICO podrían ser el objeto de una discrepancia fiscal. Básicamente, esto se refiere a que el monto de las erogaciones del contribuyente en un año sea superior a sus ingresos declarados. Flores explicó que todos los contribuyentes pueden caer en una discrepancia fiscal; sin embargo, los que lleguen de la informalidad no conocen bien estos procesos, lo que podría afectar la efectividad de la medida. Con información de Reforma, El Financiero y Milenio https://www.reforma.com/auguran-fracaso-del-sat-para-atraer-informales/ar2294245 https://www.milenio.com/negocios/especialistas-reforma-fiscal-aumentara-padron-contribuyentes https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/2021/11/09/considera-icpnl-que-es-mas-recaudatoria/

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