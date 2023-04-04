Las personas físicas tienen hasta el próximo 2 de mayo para presentar su declaración anual Los contribuyentes deben presentar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la declaración anual de personas físicas durante abril de 2023. La fecha límite para la presentación de la declaración anual de estos contribuyentes es el 30 de abril, pero como ese día es domingo, se extiende hasta el martes 2 de mayo debido a que el 1 es feriado por la celebración del Día del Trabajo.

Requisitos para la declaración anual

De acuerdo con información publicada por el SAT, los requisitos para presentar la declaración anual son los siguientes:

Puedes ver la información que piblicó el SAT sobre los requisitos aquí / Fecha de publicación: marzo de 2023.