Las personas físicas tienen hasta el próximo 2 de mayo para presentar su declaración anual Los contribuyentes deben presentar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la declaración anual de ...

Las personas físicas tienen hasta el próximo 2 de mayo para presentar su declaración anual Los contribuyentes deben presentar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la declaración anual de personas físicas durante abril de 2023. La fecha límite para la presentación de la declaración anual de estos contribuyentes es el 30 de abril, pero como ese día es domingo, se extiende hasta el martes 2 de mayo debido a que el 1 es feriado por la celebración del Día del Trabajo.

Requisitos para la declaración anual

De acuerdo con información publicada por el SAT, los requisitos para presentar la declaración anual son los siguientes:

RFC de 13 dígitos con homoclave

Contraseña. Se puede generar o actualizar a través de SAT ID o en el portal del SAT

Sólo si el saldo a favor es superior a 10 mil pesos o se cambia la cuenta CLABE, se necesitará la firma electrónica (e.firma) vigente. Si la e.firma está próxima vencer se puede renovar aquí y si se venció hace un año o menos renueva aquí

Datos bancarios: nombre del banco y CLABE vigente, sólo si se tiene saldo a favor

Puedes ver la información que piblicó el SAT sobre los requisitos aquí / Fecha de publicación: marzo de 2023.