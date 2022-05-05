Esto lo pueden hacer a través del portal de internet del SAT Durante abril, las personas físicas deben presentar su declaración ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y a algunas les ...

Esto lo pueden hacer a través del portal de internet del SAT Durante abril, las personas físicas deben presentar su declaración ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y a algunas les puede resultar saldo a favor del Impuesto sobre la Renta (ISR). Los contribuyentes a quienes les haya resultado saldo a favor en su declaración anual 2021, pueden dar seguimiento al estatus de su devolución de impuestos. Esto lo pueden hacer a través del portal de internet del SAT. Para esto, las personas físicas deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal del SAT. Pulsar la opción “Devoluciones y Compensaciones”. Seleccionar "Ver más…". Señalar "Devolución". Pulsar "Consulta tu devolución automática 2021".

Al pulsar sobre esa opción se abrirá una nueva página, en donde se ubica un botón amarillo que dice “Iniciar”. Se solicitará la autenticación del usuarios para proceder a ingresar y a consultar el estatus.