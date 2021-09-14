El titular de la secretaría mencionó que el régimen de confianza tendrá reglas sencillas para reducir el pago de impuestos. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio...

El titular de la secretaría mencionó que el régimen de confianza tendrá reglas sencillas para reducir el pago de impuestos. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, dijo que el nuevo Régimen Simplificado de Confianza tendrá reglas sencillas para reducir el pago de impuestos a las pequeñas y medianas empresas. En su comparecencia en el pleno del Senado de la República, Ramírez de la O defendió la propuesta del paquete económico 2022 del nuevo régimen, el cual tendrá reglas sencillas para el pago y cálculo de ingresos e impuestos y con esto, los contribuyentes estén al día con sus obligaciones. “El nuevo Régimen de Confianza tiene por objetivo simplificar el pago de impuestos entre las pequeñas empresas y personas físicas, que comúnmente encuentran muy costoso cumplir con sus obligaciones con el régimen actual”. Así mismo, el titular de la SHCP detalló en 39 puntos la situación económica, finanzas públicas y los principales puntos del paquete económico 2022.

Avanza la recuperación

De la O mencionó que "el país se encuentra en un proceso de firme de recuperación económica que ya se percibe en varios sectores productivos del país; este proceso comenzó en el segundo semestre del año pasado y muestra un ímpetu positivo que se extenderá en los siguientes años”. Además, señaló que, para el segundo trimestre del año en curso, la recuperación del Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó 97.7% del nivel observado en el cuarto trimestre de 2019, lo que significa que van cuatro trimestres consecutivos de recuperación sostenida. “Estimamos que la economía mexicana se restablezca por completo en los próximos meses del 2022; estamos entrando de lleno a una recuperación económica más balanceada, y estabilizada”, reiteró el funcionario.

Crece el sector interno

El titular de Hacienda mencionó que el primer impulso llegó de la demanda externa, sin embargo, enfatizó que el dinamismo proviene del sector interno, así mismo, menciona que el consumo privado y la inversión en conjunto representan el 80% del PIB. Mencionó que la prudencia fiscal es la clave, ya que “no podemos gastar lo que no tenemos”. Expuso que ha respetado el endeudamiento autorizado por el congreso y la deuda como porcentaje PIB se ha mantenido. Con información de El Universal https://www.eluniversal.com.mx/cartera/regimen-de-confianza-tendra-reglas-sencillas-para-bajar-costo-del-pago-de-impuestos-de-las

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