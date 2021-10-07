De acuerdo con el Inegi, la inflación anual en septiembre fue de 6%. Este es el nivel más alto desde abril. En septiembre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en un crecimiento del 0.6% mensual y de 6% anual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En septiembre de 2020, la inflación fue de 0.23% mensual y de 4.01% anual. https://twitter.com/INEGI\_INFORMA/status/1446097983842422789 El crecimiento de la inflación anual para septiembre es la más alta de 2021 después de la observada en abril de 6.08%. Además, esta variación es la más alta para el mes de septiembre desde 2008. Como señala Expansión, la inflación anual de 6% concuerda con las estimaciones de 21 expertos consultados por Reuters, quienes en promedio proyectaban una inflación de 5.9%. Sin embargo, este resultado suma siete meses consecutivos fuera del rango objetivo del Banco de México de 3% con variación de 1% ó -1%. De acuerdo con el INEGI, la inflación se vio presionada por la aumento en precios de alimentos y energéticos, específicamente gas LP, que presentó un aumento de 4.7% en su tasa mensual. Por otro lado, el índice de precios subyacente (el que excluye los productos de alta volatilidad de precios) tuvo un aumento de 0.46% mensual y 4.92% anual. Esta es la tasa más alta desde agosto de 2017. La balanza subyacente (que sí incluye productos de alta volatilidad) mostró un incremento del 1.10% mensual y del 9.37% anual. Con información de El Financiero y Expansión https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/07/inflacion-se-ubica-en-6-en-septiembre-su-nivel-mas-alto-desde-abril/ https://expansion.mx/economia/2021/10/07/inflacion-septiembre-2021-inegi#:~:text=La%20variaci%C3%B3n%20mensual%20del%20INPC,combustibles%20como%20el%20gas%20LP.

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