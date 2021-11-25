Estos son los 15 estados que gastan más de su presupuesto en pagar su deuda pública que en inversión pública. La mitad de los estados gastan más en saldar su deuda pública que en inversión pública....

Estos son los 15 estados que gastan más de su presupuesto en pagar su deuda pública que en inversión pública. La mitad de los estados gastan más en saldar su deuda pública que en inversión pública. De acuerdo con una revisión realizada por Reforma a los presupuestos de las 32 entidades federativas, 15 de éstas tienen etiquetados aproximadamente 180% más de sus recursos para el pago de deuda que en inversión para su infraestructura. Estos estados son: Campeche, Baja California, Colima, Michoacán, Nayarit, Sonora, Tabasco, Veracruz, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Yucatán, Quintana Roo y Nuevo León.

Gobernados por...

La mayoría de estos estados están gobernados por Morena: Baja California, Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas . Por su parte, Coahuila está bajo la administración del PRI; Chihuahua, Tamaulipas y Yucatán están con el PAN; Quintana Roo por el PRD y Nuevo León por Movimiento Ciudadano.

¿Y la inversión pública?

Estos estados tienen etiquetados más de 48 mil 983 millones de pesos destinados a deuda pública, incluyendo intereses, comisiones y gastos financieros. Por su parte, para inversión pública el presupuesto asciende a menos de 17 mil 500 millones de pesos. Dentro de este presupuesto se incluyen obras, proyectos productivos y acciones como construcción y mejora de obras para movilidad, escuelas, hospitales y edificios públicos. Como ejemplo está Nuevo León, estado que tiene destinado para inversión mil 614 millones de pesos, mientras que para la deuda pública da 10 mil 767 millones de pesos; o Chihuahua, quien para obra pública cuenta con mil 820 millones, mientras que para deuda es de 6 mil 888 millones de pesos.

Golpe al desarrollo

Christopher Cernichiaro, coordinador de Finanzas Públicas Locales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo a Reforma que bajo estas condiciones los estados están perdiendo desarrollo a corto y largo plazo. "La infraestructura siempre va a tener un impacto en el crecimiento económico, ayuda a la actividad económica, porque la estimula, y hay mejores caminos, personas más educadas porque hay más acceso a escuelas, mejor salud. Entonces, sí es positivo destinar recursos a infraestructura", mencionó. Con información de Reforma, Colima Noticias y Formato Siete https://www.reforma.com/gastan-15-estados-mas-en-deudaque-en-obra-publica/ar2303467?v=2 https://www.colimanoticias.com/colima-de-los-15-estados-que-gastan-mas-en-deuda-que-en-obra-publica/ https://formato7.com/2021/11/25/veracruz-de-los-15-estados-que-gastan-mas-en-deuda-que-en-obra-publica/

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