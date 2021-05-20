Según especialistas, hay varios puntos de inconstitucionalidad en la reforma. Durante las últimas semanas, especialistas han advertido sobre la posibilidad de que empresas de capital humano presenten amparos contra la reforma a la subcontratación. Una de las preocupaciones principales es que para la iniciativa privada, la subcontratación está prohibida desde el 24 de abril. Esto significa que actualmente no se pueden celebrar nuevos contratos de outsourcing. Sin embargo, este no es el caso para el gobierno federal. En ese caso, la entrada en vigor de la reforma será el 1 de enero de 2022. Ante este escenario, el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL) pidió una prórroga para la entrada en vigor de la reforma. La solicitud del ICPNL pretende que la entrada en vigor para el sector privado sea también en enero de 2022. En entrevista con Reforma, Nora Idalia Flores, presidente del Instituto, dijo que la diferencia en fechas entre gobierno y empresas puede causar una serie de amparos. En entrevista con el mismo medio, Ricardo Mendoza, director legal de Despacho Pérez Góngora y Asociados, dijo que la reforma tiene vicios de inconstitucionalidad que podrían generar amparos. Para Mendoza, el problema principal es que no hay justificación para que la entrada en vigor deba darse en fechas diferentes. Según el especialista, esto abre la posibilidad de que un juez otorgue suspensión provisional y definitiva y suspenda la entrada en vigor hasta enero.

Ya están presentando los amparos

Como reporta El Economista, el último día para presentar un amparo contra la reforma es el 24 de mayo. Por eso, algunas compañías ya han presentado los medios de defensa argumentando que la reforma es inconstitucional. Esto se refiere específicamente a la prohibición de suministro de personal. En entrevista con El Economista, Ricardo Martínez Rojas, socio de la firma D&M Abogados, dijo que la inconstitucionalidad radica en la prohibición de una actividad económica. El especialista dice que va contra el derecho de dedicarse a cualquier actividad lícita. Además, está el problema de la retroactividad de la ley. De acuerdo con Martínez, la reforma obliga a empresas a cancelar contratos de outsourcinganteriores a la entrada en vigor de los cambios. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Empresarios-inician-batalla-legal-contra-la-reforma-de-outsourcing--20210518-0094.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.