Muchas organizaciones quisieron regresar a su personal a las oficinas pero los contagios de la quinta ola han hecho que vuelvan a trabajar desde casa Ante el aumento de contagios de COVID-19, algun...

Muchas organizaciones quisieron regresar a su personal a las oficinas pero los contagios de la quinta ola han hecho que vuelvan a trabajar desde casa Ante el aumento de contagios de COVID-19, algunas empresas decidieron regresar al trabajo en casa o home office para evitar que aumenten los contagios entre los trabajadores. Al cierre de junio, la Secretaría de Salud contabilizó 721 mil 838 casos sospechosos y 117 mil 847 casos activos. La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predominio en mujeres (52.3%). La mediana de edad en general es de 38 años.

Regresan a trabajar desde casa

Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), dijo a Reforma que muchas organizaciones quisieron regresar a su personal a las oficinas, pero la realidad es que se pueden seguir presentando picos de la enfermedad. "La situación no está para obligar a que la gente regrese al esquema antes de pandemia. Hay una tendencia a nivel global, incluso impulsada por el CEO de Tesla, que dijo que la gente debe trabajar en sus oficinas y el que no pueda trabajar así no era para Tesla y varios empleadores siguieron eso para impulsar productividad, pero ahora nuestra realidad es que estamos viviendo una quinta ola que está muy fuerte", señaló al diario. Los 10 primeros estados que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Puebla y Sonora, en conjunto conforman el 64% del total de los casos acumulados en el país. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell rechazó que México se encuentre en una quinta ola de contagios, sin embargo el Instituto México del Seguro Social (IMSS) hizo un llamado a reforzar las medidas sanitarias para frenar los contagios, e inclusive algunos estados han suspendido clases presenciales.

Empresas sin protocolos ante repunte

Un estudio de OCC Mundial reveló que no todas las empresas cuentan con protocolos para hacer frente a lo que han llamado como "la quinta ola" de COVID-19.

Según una encuesta aplicada por el portal de ofertas de empleo, 4 de cada 10 personas advirtieron que no les han dado a conocer protocolos específicos. Solo 18 por ciento de los consultados dijeron que existe un plan establecido.

Además, 53 por ciento de los colaboradores respondió que no se respetan del todo las medidas sanitarias y otro 35 por ciento dijo que ya no existen protocolos especiales. Cabe resaltar que el 6 de julio el IMSS activó la herramienta digital Permiso COVID-19, en su versión 4.0 para facilitar a los trabajadores afiliados el trámite de su incapacidad por contagio, sin necesidad de ir al médico.