El fisco mexicano atribuye este éxito en la recaudación a la diligencia de los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en la actual Administración federal, los ingresos tributarios han experimentado un aumento significativo en su participación. Se espera que al cierre del sexenio, estos ingresos representen el 56 por ciento del total de ingresos del sector público. Este incremento es notable, considerando que en el sexenio anterior, los ingresos tributarios representaron en promedio el 47.5 por ciento de los ingresos totales del Gobierno federal. Se prevé un aumento de 8.5 puntos porcentuales en este rubro para el cierre de la actual Administración. El SAT atribuye este éxito en la recaudación a la diligencia de los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esta mayor recaudación se ha logrado sin la creación de nuevos impuestos o aumentos en los existentes, siguiendo la política del Ejecutivo federal. Este aumento en los ingresos tributarios ha proporcionado al Gobierno una mayor flexibilidad financiera, lo que se traduce en un incremento en el apoyo brindado a la población. Entre 2019 y agosto de 2023, los ingresos tributarios suman un total de 16 billones 900 mil millones de pesos, lo que representa un aumento del 16 por ciento en términos reales en comparación con los primeros cinco años de la Administración anterior.